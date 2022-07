Ricardo Monreal pide no politizar la justicia en el caso de Enrique Peña Nieto

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal Ávila, pidió que se respete la presunción de inocencia y no se politice la justicia en el caso de la información revelada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto.

En entrevista a medios, el también coordinador de Morena en el Senado pidió a al partido de izquierda acudir a contiendas donde la ciudadanía participe y vote, pero "no a campañas que puedan generar desprestigio, persecuciones o vendettas, por eso yo no voy a estar de acuerdo en que se use a la justicia como un instrumento político, o que se judicialice la política o se politice la justicia. Nunca estaré de acuerdo. Siempre he estado en contra y estoy en contra porque yo fui víctima de persecución en sexenios pasados", afirmó.

Pide se conozca la carpeta de investigación. Foto: Archivo.

El legislador por Zacatecas aseveró que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que nunca se sumará a "coros de venganza y persecución política".

"Me alejo de cualquier intento de persecución contra el expresidente mexicano, y contra cualquier persona a la que se le persiga. Nosotros fuimos perseguidos y se construyeron expedientes falsos, ahora no podemos hacer lo mismo. Ahora tenemos que actuar con rectitud y aplicar estrictamente la ley, por eso no me sumo a climas de linchamiento ni vendettas políticas contra persona alguna", reiteró.

Monreal pidió que se conozca la carpeta de investigación y lo que el juez resuelva eso se llama presunción de inocencia y debido proceso.

"Ningún mexicano debe ser estigmatizado como un delincuente si no hay pruebas suficientes", señaló.

Dijo que la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Pablo Gómez, debe ser aclarada y resuelta conforme a la ley y el derecho.

