Ricardo Monreal: "El espionaje de Layda debe castigarse; hay una guerra fratricida en Morena"

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseguró que las intervenciones de comunicaciones o espionaje en el que incurre la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, son ilegales y deben castigarse. En una conferencia de prensa en el Senado, el también coordinador de Morena acusó que hay una "guerra fratricida" al interior de Morena que pone en riesgo el triunfo del partido en las elecciones de 2024.

Ante el anuncio de Sansores sobre que revelará información sobre Monreal este martes, el senador adelantó que actuará conforme a la ley, ya que la ilegalidad debe castigarse.

"Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador. Si hubiese violación a la Constitución, que todas las comunicaciones son inviolables, el delito sería la intervención de comunicaciones ilegales y el presidente ha hecho una expresión y coincidió con él. No apuesto a la confrontación", sostuvo. Incluso refirió que las conductas ilegales no deben ser clave del éxito político y electoral.

El morenista asegura que lo están exiliando políticamente.

"Cuando se acude a espionaje o intervención con fines políticos es ominoso. El espionaje en tipo penal sí es ominoso en cualquier democracia porque afecta la privacidad de las personas", indicó.

El senador Monreal adelantó que posiblemente lo que dé a conocer Layda Sansores son conversaciones que el mismo morenista ha tenido con líderes políticos, senadores y grupos parlamentarios. Criticó que, en ese sentido, ni el PRI ni el PAN sacaron a relucir conversaciones de su persona, y lo raro ahora es que vengan de personas que están en el movimiento.

El legislador zacatecano se defendió y sostuvo que su conciencia está tranquila, además manifestó que tiene "protección del Santo Niño de Atocha, no tengo problema y estoy muy tranquilo. Ni me voy a dejar ni me voy a rajar, siempre dejaré el cuero en la cerca. Nunca he tenido temor, no tengo miedo a nadie ni a nada", ahondó.

Aseguró que no se rendirá y llegará a las urnas.

Incluso acusó que hay intereses perversos y nefastos que buscan que abandone la contienda rumbo al 2024. Monreal adelantó que dará a conocer un estudio forense de las cuentas en redes sociales que lo atacan y, por el contrario. Acuso que es una campaña realizada por asesores extranjeros y que tiene un costo millonario por el uso de bots.

"El dinero lo están invirtiendo en redes y es una escandalosa cantidad millonaria", denunció.

