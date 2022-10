AMLO informa que los estudiantes intoxicados en Chiapas y Veracruz no consumieron droga

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso de los estudiantes que presentaron complicaciones de salud al ser intoxicados en Chiapas, Hidalgo y en Veracruz, se determinó que no hubo drogas; sin embargo, señaló que siguen los análisis para determinar el contenido que pudo haber originado el malestar en los alumnos de educación básica.

"No se ha encontrado droga en el agua, se ha encontrado otro tipo de sustancias, pero no droga, y tenemos que presentar todos los elementos como se están haciendo los estudios, en el caso de Bochil (Chiapas) se hace análisis de agua y se hacen análisis a los muchachos y lo mismo en el caso de Tapachula, pero también en Hidalgo y en Álamos, Veracruz", informó el presidente.

López Obrador tras asegurar que al momento no hay pruebas de que la intoxicación de estudiantes haya sido por drogas, llamó a la población a no caer en la “psicosis”; adelantó que “una hipótesis” de que se replicara en varias escuelas fue por el “efecto de masas” causado por las redes sociales y medios de comunicación.

Sobre la posible psicosis, López Obrador advirtió que en caso de que la gente se deje llevar por la hipótesis, podrían llevarlos a cometer actos precipitados de venganza, “nos puede llevar a cometer actos precipitados contra repartidores o maestros porque se trata de los hijos, entonces, actuemos con prudencia”.

AMLO pide esperar los resultados de los análisis

En la Mañanera, adelantó que probablemente en 10 días haya resultados de la investigación, en la cual están participando con autoridades estatales la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“Vamos a esperar (los resultados), pero sí quiero aprovechar para que no haya psicosis porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos, pero sí me preocupa que vaya haber un acto precipitado de castigo, a quien se piense que le está queriendo hacer mal a los jóvenes", enfatizó el mandatario federal.

“Se está haciendo la investigación caso por caso, entonces, esperar los resultados, yo creo que en unos diez días porque se mandaron a hacer todos los estudios, se está estudiando todo, pero hasta ahora no hay nada que tenga que ver con drogas”, aseguró.

El primer caso de 110 estudiantes intoxicados se dio el 8 de octubre pasado en una secundaria de Bochil, Chiapas, que llevó a varios menores de edad a requerir atención médica.

El jefe del Ejecutivo responsabilizó los hechos subsecuentes a “fenómenos de comunicación”. “Eso tiene que ver, una hipótesis, es por el efecto de las redes (sociales). Hipótesis, eh. No me importa que los adversarios señalen de que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se la estoy echando a las redes, no, son fenómenos de comunicación”, dijo.

