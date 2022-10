Alumnos intoxicados en Chiapas: el Gobierno Federal investiga dos posibles causas

El presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a atender el caso de los menores intoxicados en Chiapas.

En la conferencia de prensa matutina, dijo que el caso lo analizará con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, ya que tiene más información del tema, además interviene la Secretaría de Salud.

El presidente comentó que se tienen al menos dos versiones de lo que sucedió en esa entidad.

“Se está haciendo una investigación porque si no se tiene todavía un diagnóstico de lo que sucedió porque además es San Cristóbal y ayer Tuxtla, entonces ¿que está pasando? Yo conozco Bochil desde hace 40 años, si no es que más, entonces conozco ahí al pueblo es una comunidad buena, trabajadora, dedicada fundamentalmente al campo y al comercio, no han perdido valores culturales, morales, espirituales, no hay mucha desintegración familiar”, apuntó.

López Obrador señaló que este viernes se reunirá con el gobernador en Palenque. Foto: Presidencia

“Entonces se me hace raro, dos versiones una que llevaban agua con cocaína esos termos de que los que vendían cocaína se enteraron de que iba a ir una revisión de mochilas e informaron y todos tiraron sus pastillas al tanque de agua, está así como muy especial el asunto, entonces mandamos hacer una investigación a fondo la encabeza Rosa Icela Rodríguez y vamos a ir allá”, subrayó

López Obrador señaló que este viernes se reunirá con el gobernador en Palenque, para preguntarle sobre el caso, ya que "ellos están más cerca, tiene más elementos”.

Seguir leyendo:

Chiapas: Aplican examen toxicológico a estudiantes intoxicados en una secundaria

VIDEO | Estudiantes intoxicados en una secundaria de Chiapas ingresan al hospital entre angustia y miedo

Denunciaron presunta intoxicación con cocaína de alumnos en una secundaria de Chiapas