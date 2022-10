CDMX firma convenio con municipios de Nuevo León para intercambio de buenas prácticas

La Ciudad de México y los municipios de Nuevo León, como General Escobedo y Ciénega de Flores, celebraron un convenio para el intercambio de buenas prácticas de Gobierno.

En el Teatro Fidel Velázquez del estado de Nuevo León, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; y los presidentes municipales de General Escobedo y Ciénega de Flores, Andrés Mijes y Miguel Ángel Quiroga, respectivamente, firmaron el acuerdo que implica rubros como conectividad.

La mandataria capitalina señaló que este pacto va enfocado a digitalización y mejora de la conectividad. Recordó que, a través del trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública, pasaron de tener 87 puntos de WiFi gratuitos a más de 33 mil, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

"Nosotros consideramos que el acceso a Internet es un derecho, así como la educación es un derecho, la salud es un derecho, es un injusto que un joven que no tiene recursos económicos no tenga acceso a internet por no tener para pagar un plan.

"Nosotros consideramos que el acceso a internet es un derecho, así como la educación es un derecho"

FOTO: Especial

"(...) esta posibilidad la ponemos al servicio de los municipios del país, de los Estados del país, porque finalmente se hizo recursos públicos, no son recursos públicos de la Ciudad de México, son recursos de las y los mexicanos, por eso lo que tenemos en la Ciudad lo queremos compartir con el resto del país", aseguró.

Claudia Sheinbaum dijo que también buscan aprender de las experiencias de los municipios neoloneses. Por su parte, el presidente municipal de General Escobedo destacó que el convenio va a permitir colaboración, coordinación e instrumentación que promuevan el intercambio de experiencias en seguridad, capital humano, recursos materiales, así como áreas de interés. Mijes puso a disposición de la Ciudad de México el Protocolo 48, sistema de búsqueda inmediata de personas extraviadas. Mientras que el edil de Ciénega de Flores reconoció el aporte de la Ciudad de México en distintos rubros.

SIGUE LEYENDO:

Sheinbaum pide cerrar filas en el Edomex ante Delfina Gómez

Claudia Sheinbaum entrega casi 3 mil tarjetas de Mi Beca para Empezar en Tlalpan

Claudia Sheinbaum se reúne con integrantes del sector financiero