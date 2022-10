Claudia Sheinbaum invita al último concierto de Joan Manuel Serrat en la CDMX

A través de su cuenta de Twitter, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, invitó a los capitalinos al concierto de Joan Manuel Serrat en el corazón del Centro Histórico: "Joan Manuel Serrat de despide de los escenarios en la Ciudad de México. El próximo viernes 21 de octubre se presentará en el corazón de nuestro país: el Zócalo. ¡No se lo pierdan! En punto de las 20:00 horas. Entrada libre", señaló la mandataria.

Claudia Sheinbaum ha logrado atraer a diferentes agrupaciones a la CDMX de presencia nacional e internacional, como recientemente ocurrió con Grupo Firme, Maldita Vecindad, Emir Kusturica and the No Smocking Orchestra (en la Feria Internacional del Libro), entre otros que han llenado uno de los sitios históricos más emblemáticos de la Ciudad de México.

Ahora será el turno de uno de los músicos más destacados de España, Joan Manuel Serrat, quien se ha presentado en diversas ocasiones en la CDMX, ya sea acompañado de Joaquín Sabina o en solitario. El cantante siempre ha sido reconocido en su paso por México, por lo que se espera una gran audiencia en la plancha del Zócalo capitalino donde ya se puede ver cómo se empieza a instalar el escenario.

Joan Manuel Serrat en el Zócalo

Una de los atractivos para el próximo viernes, es que se trata el último concierto de Joan Manuel Serrat en la Ciudad de México, nombrado "El vicio de cantar 1965-2022", ya que se encuentra en su gira de despedida antes de retirarse de los escenarios y que concluirá en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 23 de diciembre, culminando una carrera de 57 años.

El evento se organiza en el marco de los eventos por el Festival Cervantino, así como parte de los conciertos mensuales que se busca dar a los capitalinos. A partir de las 20:00 horas, los ciudadanos y turistas podrán disfrutar de las canciones más icónicas del cantautor español, cuya duración dependerá de Serrat y del público asistente.

Sigue leyendo:

VIDEO: Christian Nodal cumple sueño de una fan y canta con ella

AMLO: "El concierto de Grupo Firme fue sano, aunque algunos se tomaron su caguama"

Matisse "enciende" el Festival Internacional de las Artes Atzán