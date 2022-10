Balacera en Iztapalapa: les dispararon 30 veces a dos hombres que platicaban dentro de un auto

Durante la madrugada se registró un hecho violento en el estacionamiento de la Unidad Habitacional Cabeza de Juárez Uno, ubicado en la esquina de Década Nacional y Calle 3, de la alcaldía Iztapalapa, dos hombres fueron baleados y resultaron heridos, el ataque fue con más de 30 disparos, las víctimas se encontraban platicando al interior de un automóvil y las primeras versiones apuntan a una presunta venganza.

Dos hombres se encontraban platicando a bordo de un auto cuando dos sujetos se acercaron y abrieron fuego directamente contra ellos, en consecuencia, los hombres resultaron gravemente lesionados y fueron auxiliados por paramédicos de una ambulancia, posteriormente fueron trasladados a un hospital para ser atendidos.

A pesar de los esfuerzos de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) por iniciar un operativo y dar con los presuntos responsables, no lograron encontrarlos para detenerlos. Por otro lado, se desconoce el estado de salud de las víctimas, pues recibieron múltiples disparos, sin embargo, no perdieron la vida al momento.

Sicarios disparan a un hombre en el tórax por presunto ajuste de cuentas

Hace exactamente un mes, una persona fue asesinada durante la madrugada en la calle Xochititla de la colonia San Andrés Tetepilco, en la alcaldía Iztapalapa, de acuerdo con las primeras versiones, el hombre circulaba sobre la calle cuando fue atacado. La víctima de aproximadamente 25 años de edad viajaba a bordo de una motocicleta y cuando estaba a punto de llegar a un domicilio, dos sujetos a bordo de un vehículo le dispararon al joven en varias ocasiones, una de las balas llegó al tórax lo que le causó la muerte de forma instantánea.

Vecinos, familiares y amigos se dieron cita en el lugar de los hechos para intentar reanimar al joven, sin embargo, no tuvieron éxito, los servicios de emergencia llegaron y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron para acordonar la zona, en tanto, los servicios periciales realizaron el levantamiento del cuerpo en un ambiente de tensión entre los vecinos y familiares.

Una persona murió por disparos de arma de fuego. | FOTO: Twitter @virgoacevedo700

Los responsables del ataque no fueron detenidos, no obstante será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) quien inicie las investigaciones correspondientes. Este tipo de ataques suelen ser comúnes durante la madrugada y noche, generalmente tienen ubicadas a las personas a las que atacarán y al estudiar sus rutinas o simplemente por cometerlo cuando ya no hay personas en la calle, su huida suele ser más sencilla.

Agosto registró baja en homicidios dolosos

De acuerdo con las cifras presentadas el pasado 20 de septiembre durante el Informe de Seguridad en Palacio Nacional, los casos de homicidio doloso en México registraron una baja en agosto, pues fueron reportados 2 mil 624 delitos de este tipo, lo que significa 57 menos que en julio y 205 menos que en mayo. En este sentido, de enero al 31 de agosto se han registrado en total 20 mil 722 delitos de esta naturaleza.

Enero: 2 mil 438

Febrero: 2 mil 438

Marzo: 2 mil 655

Abril: 2 mil 560

Mayo: 2 mil 829

Junio: 2 mil 671

Julio: 2 mil 681

Agosto: 2 mil 624

Los homicidios dolosos en México registraron una baja en agosto. | FOTO: Cuaroscuro

En tanto, los estados con mayor número de homicidios dolosos registrados en agosto son: Guanajuato (2 mil 115), Baja California (mil 801), Michoacán (mil 767), Estado de México, (mil 696), Jalisco (mil 394) y Chihuahua (mil 355). A pesar de que registrar la mayor cantidad de estos delitos, hubo una disminución, a excepción del Estado de México, que tuvo un aumento de 2010 a 221.

