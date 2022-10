López Obrador asegura que México está superando a España en generación de riqueza

Al presumir que la gestión de la economía mexicana durante la pandemia de Covid-19 fue recientemente reconocida por Larry Fink, CEO de la empresa de gestión de inversiones global BlackRock, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este martes que México ya está superando a España en generación de riqueza.

“Hace poco, no sé si sea cierta la cifra, que tiene que ver con España, se habla de que tenemos ya el mismo Producto Interno Bruto, una misma generación de riqueza, incluso ya estamos superando a España en generación de riqueza, deben de ser como 20, 21 billones de pesos del PIB.

“Pero lo interesante es que nosotros de esos 20, 21 billones de pesos sólo tenemos deuda de 10, 12 billones, 50 por ciento del PIB, y en el caso de España de estos 20, 21 billones su deuda es como de ciento…, como de 25 billones, el doble”, dijo el mandatario durante la mañanera en Palacio Nacional.

El mandatario aseguró que las finanzas de la nación están bien encausadas. FOTO: Presidencia

El jefe del Ejecutivo mexicano destacó que, a diferencia de México, otros países se endeudaron para enfrentar la crisis por la pandemia.

“No tengo por qué aquí mencionar, o no debe de mencionar porque es de mal gusto, sólo porque tocaste lo de España y eso lo hago porque siempre hay una tendencia a poner de ejemplo lo que hacen en el extranjero, se le llama de mal modo, no lo voy a repetir cómo se le llama a eso porque no me gusta, pero tiene que ver con los que sólo exaltan, admiran lo que se hace en el extranjero y piensan que lo hecho en México está mal hecho cuando no es así”, dijo.

También presumió que el manejo del gobierno de la 4T sobre la economía de México en plena pandemia fue recientemente reconocido.

“Les voy a presumir. Ayer hablé con el secretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O), que estuvo en Washington, y me dijo que vio a Larry Fink, que es el de un fondo de inversiones, BlackRock, y que le comentó que México era de los países que mejor había manejado la crisis originada por la pandemia porque no nos endeudamos”, expuso.

Sigue leyendo:

AMLO no quitará el dedo del renglón en la reunión con el CEO de Walmart: "Tenemos que resolver lo de los alimentos"

AMLO: "El concierto de Grupo Firme fue sano, aunque algunos se tomaron su caguama"