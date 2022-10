El migrante venezolano que fue expulsado de EU y ahora espera ganarse la estadía en México

Andy Hernández es uno de los venezolanos a los que se les cerró la frontera de Estados Unidos. Debido al nuevo reglamento que ha implementado el gobierno de Estados Unidos y que es apoyado por México, no podrá volver a ingresar de manera legal en el territorio liderado por Joe Biden sino hasta que pasen al menos cinco años.

Lejos de abandonar el "sueño americano", el sudamericano ha cambiado su destino y ahora espera cumplirlo en la República Mexicana. Para esto, a primera hora de este martes salió del refugio al que llegó ayer, se colocó un chaleco color azul, una playera y pantalones y se sumó a la fila de personas que esperan en el número 49 del edificio en la calle Versalles de la colonia Juárez.

Entre las personas que comen un refrigerio y usan algún abrigo para apaciguar el frío que se sintió por la llovizna con la que amaneció la capital, el hombre esperó durante varios minutos a que personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) le hiciera una entrevista para determinar si es elegible para obtener una visa humanitaria que le permita laborar en la capital durante al menos un año.

Los sudamericanos están siendo recibidos por las autoridades para realizar el procedimiento para determinar si es posible darles refugio. FOTO: Alan Rodríguez

¿Qué le espera en la Comar?

Andrés Ramírez, coordinador de esta institución, habló con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para la señal de radio El Heraldo Media Group sobre las condiciones que enfrentan las personas como Andy. Aseguró que el hombre es parte de la lista de más de 130 mil indocumentados que se prevé hayan llegado a México durante todo 2022.

El único requisito que le pedirán al venezolano será que no lleve más de 30 días en el país sin haber iniciado este proceso. La Comar incluso cambió temporalmente una de sus normas para mantener esta atención, la cual consistía en que si alguien solicitaba el trámite de refugio y salía de la entidad, el trámite sería cancelado.

Esto permite a que personas como Andy puedan circular por el país mientras se da una resolución a sus casos. Además de esto, los interesados no tendrán que pagar ni un solo peso para realizar esta solicitud.

La fila para ser atendidos comenzó a primeras horas de la mañana. Ninguna de las atenciones tendrá costo. FOTO: Alan Rodríguez

No podrá volver a EU

Al salir de Estados Unidos, Andy esperaba volver a ese territorio poco después; sin embargo, las reglas que se han impuesto son muy rigurosas. Entre ellas, se encuentra que sea recibido en el país por un amigo, familiar o conocido que tenga una cuenta bancaria con al menos 50 mil dólares para hacerse cargo de él durante su estadía en el país.

Además de este requisito, el gobierno de Joe Biden pide que tenga todo su esquema de vacunación, así como una validación biométrica y de seguridad para que su identidad no pueda ser usurpada y además deberá llegar al país con una autorización previa y desde un avión. También deberá comprobar que tiene un ingreso de al menos 700 dólares mensuales.

Eunice Rendón, especialista en seguridad y migración asegura que estas medidas son excesivas e imposibles de cumplir para la mayoría de la población venezolana, debido a que el salario mínimo en esa nación es menor a los cinco dólares diarios y en la mayoría de los casos no pasa de los 30 al día.

Andy Hernández dejó atrás a su natal Venezuela. No lleva nada más consigo que lo que puede cargar en sus bolsillos o en su mochila.

Se queda en México

Muchos de los compañeros de Andy no se rendirán y buscarán entrar de otras maneras al territorio norteamericano; sin embargo, él ha decidido desistir de cumplir "el sueño americano", aunque no ha perdido la esperanza y tratará de hacer en México lo que no pudo hacer en Estados Unidos.

"He decidido tajantemente que me voy a quedar acá viendo que los requisitos que piden allá son exuberadamente demasiado exagerados para así realizar un sueño".

Ha tocado puertas en varios negocios y empresas en la Ciudad de México, el único requisito que le pidan es que tenga alguna visa humanitaria o la documentación que acredite su estadía a fin de que se le permita trabajar con todas las de la ley dentro del territorio gobernado por Claudia Sheinbaum.

Cientos de venezolanos fueron expulsados de Estados Unidos y llevados a México; se les dio 15 días para salir del territorio por sus propios medios.

No hay nada para él en Venezuela

La expresión "quemar los barcos" se le atribuye a Hernán Cortés, uno de los artífices de la Conquista en México. Este dicho que corresponde a la acción de eliminar todas las posibilidades de poder regresar a un lugar conocido. De acuerdo con esta versión, el español habría ordenado a sus tropas el destruir sus embarcaciones antes de entrar a la guerra con los pueblos originarios para evitar la deserción.

En una situación similar se puso Andy al salir de la nación liderada por Nicolás Maduro. Asegura que no tiene un lugar al que regresar y pretende hacer una nueva vida en México. Asegura que no hay casualidades en la vida y todo tiene un propósito, por lo que aprovechará esta oportunidad que le pueden dar las autoridades mexicanas.

Ahora está en un refugio del cual espera salir para poder trabajar legalmente y así ganarse el sustento en la capital por al menos un año. Espera que las autoridades logren darle los beneficios de residente para así poder hacer uso de los servicios de salud y trabajo que hay en el país.

Finalmente, cuenta que algunos migrantes han comenzado a voltear a Canadá, una nación en la que lo único que se les pide es que lleguen por sus propios medios para ser considerados refugiados.

