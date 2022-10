Buscan quebrar bandas transnacionales que trafican con migrantes desde Centroamérica, asegura Ken Salazar

México y Estados Unidos operan una estrategia para romper las cadenas de bandas transnacionales que trafican con migrantes desde Centroamérica hacia el norte del continente. Así lo informó el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, en conferencia de prensa para detallar los acuerdos del Diálogo de Alto Nivel entre México y EU, donde afirmó que actualmente suman cinco mil personas detenidas relacionadas a esas bandas de tráfico de migrantes.

Se busca, dijo “quebrar estas cadenas que fomentan las caravanas migrantes por el corredor de Centroamérica. Son organizaciones criminales transnacionales que operan sin fronteras, en Estados Unidos, México y Centroamérica. Vamos a estar trabajando más y ver de qué manera pueden quebrar estas cadenas criminales”.

Sostuvo que la Casa Blanca reconoce la realidad por el tráfico de personas, donde 100 millones de migrantes de todo el mundo arriban a los corredores entre México y Estados Unidos.

Tan sólo Venezuela, con una población de 28 millones de habitantes, suma alrededor de seis millones de personas que salen del país por un gobierno “que no trabaja y no funciona”.

En ese sentido se lanzó el programa Venezuela, donde las personas de esa nación que lleguen a la frontera de Estados Unidos no podrán acceder sino es mediante un proceso. “Pero si tratan de llegar y no se meten a esa pista legal, no se les va a permitir entrar”, advirtió.

Ken Salazar reconoció la labor que realizan ambos gobiernos contra el tráfico de personas para indagar a las bandas criminales desde las distintas agencias de investigación.

“En Washington se reconoce la realidad de que se ve un flujo de migración, que nunca se había visto en la historia del mundo”, expuso.

Recordó que 20 países se comprometieron a crear un nuevo marco normativo sobre la migración, con la finalidad de ver al flujo de migrantes de manera regional.

Incluso reconocer que la mano de obra es la más importante de todas, por lo que se otorgarán más de 65 mil visas de trabajo en EU.

Dijo que, en las reuniones de alto nivel entre ambas naciones, lo importante son temas como la seguridad, migración, tráfico de armas y consumo de fentanilo.

Y es que tan sólo el año pasado, según cifras oficiales del Gobierno de EU, fallecieron 108 mil personas por consumo de fentanilo.

