México asumió la responsabilidad de aceptar a venezolanos sin prever las consecuencias, asegura experta

Expertos alertan que tan solo la semana pesada ingresaron más de 30 mil venezolanos al territorio mexicano. La política migratoria de Estados Unidos indica que se requiere contar con algún familiar o amigo que radique en el país legalmente, quienes también deberán ser responsables de su sustento económico.

Parte de la catástrofe actual de Venezuela yace en la expulsión humanitaria de personas con escasos recursos, quienes huyen de la falta de oportunidad de su nación natal en busca de una nueva vida en un Estado diferente, el cual les pueda satisfacer sus necesidades básicas

Tan solo el miércoles pasado México y Estados Unidos firmaron un acuerdo migratorio, donde el Gobierno Federal se comprometió a recibir a 24 mil migrantes venezolanos, a cambio de que el país dirigido por Joe Biden otorgue 65 mil visas de trabajo temporales para mexicanos y centroamericanos. No obstante, persiste la incertidumbre sobre cuál será la estrategia a implementar para distribuir a los migrantes en aras de su bienestar social.

Luego de que el miércoles pasado México aceptó la entrada de miles de migrantes venezolanos que estaban en el país norteamericano, nación en la cual se acordó expulsar a quienes ingresen ilegalmente por la frontera sur, se propuso a dar una vía legal a 24 mil venezolanos a través de un programa. En octubre de 2021 y agosto de 2022 más de 150 mil migrantes venezolanos fueron detenidos en la frontera estadounidense.

En Monterrey cerca de 500 venezolanos permanecieron en la central camionera de la ciudad, para posteriormente partir a Piedras Negras, Coahuila. En tanto, Chiapas atestiguó a cerca de 3 mil indocumentados, quienes partieron de Tapachula con destino a la frontera, mientras que en Tijuana los albergues se encuentran abarrotados.

Lizbeth Guerrero, directora y cofundadora de Apoyo a Migrantes Venezolanos apuntó que se encuentran en una situación crítica dado que varios migrantes se han encontrado varados, así como con la incertidumbre con respecto a lo que deben hacer para encontrar una vivienda. Asimismo, familias enteras han sido traídas de vuelta a la frontera por las autoridades estadounidenses.

"El supuesto permiso de 7 días no es un permiso, las autoridades dicen que les van a dar un permiso con el que podrán circular, y resulta que cuando salen de una entidad federativa les rompen el servicio, se los llevan a las estaciones migratorias y los sueltan, entonces no hay tal servicio, no es reconocido por los mismos oficiales de migración en otros estados"