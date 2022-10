No fueron 41, sino 15 los indocumentados que escaparon del Instituto Nacional de Migración

Un total de 15 personas indocumentadas que estaban esperando su regulación migratoria en el Instituto Nacional de Migración (INM), se desesperaron por la falta de rapidez con el trámite y tomaron la decisión de salir sin algún tipo de violencia, esto de acuerdo con Ignacio Fraire Zúñiga, titular de la Oficina de Representación Aguascalientes, del INM.



"El día de ayer, algunas personas de origen venezolano que están alojadas en la estación migratoria, se desesperaron por su trámite, ya estaban molestos porque se les había tardado un poco su trámite migratorio. El 67% de la nueva ley de ingresos para el municipio de Aguascalientes proviene del gobierno federal. Ellos, en algún momento, expresaron salirse de la estación migratoria, nosotros no pusimos resistencia, de hecho se abrió la puerta".

"También se decía que había habido violencia. No, no hubo violencia, no se golpeó a la gente ni a los guardias, ni a nosotros que somos servidores públicos del instituto".