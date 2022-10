Migrantes venezolanos narran el angustioso camino desde EU a México: "No sabemos qué va a pasar con nosotros"

El camino ha sido difícil, ha costado miles de dólares y parece no tener final feliz para las decenas de migrantes venezolanos que fueron expulsados de Estados Unidos y fueron trasladados hasta la Ciudad de México desde Tamaulipas. El primer viaje con ellos llegó a la Central Camionera del Norte. Lo único que entienden del proceso es que no los dejarán pasar a Estados Unidos.

Greisi Lewis es una de las mujeres que pasa por esta letanía debido a su condición de indocumentada. Tras llevar un mes y medio fuera de su país, fue enviada a Matamoros y de ahí a la capital. No lleva más dos días en el país, pero entiende que no habrá forma de que la dejen pasar al territorio estadounidense para trabajar.

"La frontera está cerrada y no nos dejan avanzar. Fuera de aquí no nos dicen nada"

La mujer tiene un permiso para trabajar en San Pedro, California. Pese a que este vence el próximo sábado, lo único que le han dicho las autoridades es que no puede regresar. A esto se suma la situación económica, ya que asegura no tener siquiera para el pasaje, ya sea para regresar a su natal Venezuela o para ir a EU. Cuando el documento caduque, su estancia en el país será considerada ilegal y será deportada junto con su pareja y sus dos hijos.

No saben qué pasará con ellos. FOTO: Cuartoscuro

Narra inclusive que el viaje le ha dejado problemas clínicos a su hija, la cual tuvo un dolor fuerte en los riñones. Pese a que quería dejarla internada en un hospital, no tiene el dinero para pagar las factura correspondientes.

Lo único que piden a las administraciones de Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador es poder seguir con su camino o, si esto no fuera posible, que les indiquen qué pueden esperar de su situación migratoria. Asegura que conoce las normas migratorias que implican la necesidad de tener un responsable para evitar ser una carga para el Estado.

Marco es otro de los que no quiere volver. En el camino se ha gastado más de dos mil dólares. Asegura que algunos agentes migratorios le han dicho que el país no pagara una deportación, por la que tendrá que salir de México por su propio pie. Asegura que Venezuela es un país con diversas complicaciones al cual espera no volver.

Familias enteras fueron expulsadas de Estados Unidos. FOTO: Cuartoscuro

Demanda que haya un diálogo con las autoridades, debido a que busca convencerlo de que necesita llegar a la nación norteamericana para mantener a sus seis hijos.

"El presidente de acá no se pronuncia, el presidente de Estados Unidos no se pronuncia", dijo.

"No tenemos cómo seguir adelante. No sabemos qué va a pasar con nosotros acá en México", agregó.

Sigue leyendo:

Desesperados, cientos de migrantes venezolanos buscan salir de Chiapas rumbo a EU

Canadá recibe casi medio millón de trabajadores agrícolas