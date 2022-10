Comisario de Guadalajara rechaza estar involucrado con crimen organizado en Jalisco

Luego de que en redes sociales circuló una fotografía donde se hacen señalamientos de que el comisario de Guadalajara, Juan Pablo Hernández, sostiene una reunión con presuntos líderes del crimen organizado, el funcionario rechaza ser él y destaca que tiene aprobados sus exámenes de control de confianza y que su trayectoria de más de 20 años de carrera policial y que estaría dispuesto a comparecer y esclarecer, en caso de ser necesario, el tema con los regidores del ayuntamiento o cualquier autoridad.

“En lo que yo he visto y vi en el periódico, es una sola fotografía, quiero ser muy puntual: Yo no soy el que aparece en esa fotografía, para ser honesto y cualquier la puede comparar. Yo mido 1.82 como ya se dieron cuenta y ahí en esa fotografía todas las personas que están ahí, se ven más grandes que yo, de estatura, entonces ¿cuánto medirían esas personas? Supuestamente, ahí estaba un tal Iván, exagente de la Fiscalía checando archivos y esa persona medía 1.70 aproximadamente, ese tipo de detalles no nos cuadran en esa fotografía que es por la que se me está señalando”.

La imagen que circuló en redes sociales se aprecia a un grupo de hombres reunidos alrededor de una mesa y que presuntamente fue tomada en diciembre de 2018, y fue publicada en la revista Proceso en donde se da cuenta de que la información forma parte de los documentos que fueron hackeados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por el grupo Guacamaya.

Piden esclarecer la acusación

La fracción de Morena en el Ayuntamiento ya pidió que se esclarezca la situación del comisario y que dé cuentas respecto de esta acusación en donde según el grupo Guacamaya, el hoy comisario, cuando fungió como director Operativo de la policía de Zapopan, en el segundo periodo de la administración de Pablo Lemus en ese municipio, se reunió con los miembros del crimen organizado, no solo en diciembre, también en enero de 2019, en al menos tres ocasiones más.

Juan Pablo Hernández es acusado de tener relación con el crimen Foto: Especial

Juan Pablo Hernández insistió que no conoce a las personas que aparecen en la foto y que "obviamente" desconoce el tema de esa reunión y que no es él el de la fotografía.

“Tengo más de 20 años de carrera policial, pueden checar mis expedientes, he pasado todos mis exámenes de Control de Confianza, las personas, familiares y la gente que ha trabajado conmigo saben como me manejo yo en el tema laboral que soy muy estricto en mi trabajo… Claro que estoy abierto a que esto se esclarezca, soy el primer interesado y estoy de manera abierta para cualquier autoridad que me quiera citar, con mucho gusto ahí estaré declarando o lo que sea necesario”, concluyó el Comisario.

