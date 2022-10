El Guadalajara y sus ilusiones semestrales

Fracasos incontables cuenta el Rebaño Sagrado del Campeonísimo para acá, aunque sus fanáticos se jactan de formar parte de un equipo supuestamente grande en el presente. Se mantiene, quizá, como el más popular del balompié azteca, pero hasta ahí. Solo dos ligas ostentan en el nuevo milenio, dividiendo raquítico que evidencia una mala planeación en todos sentidos.

Ricardo Peláez fue el primer condenado a la hoguera, tras esta eliminación precoz, a manos de un Puebla superior en grandes lapsos y que habría pagado con una injusticia haber sido sentenciado desde los penaltis, y ese enorme pecado de no poder solventar ventajas. A los de Nicolás Larcamón van 10 veces que se les escapa un resultado solo en este certamen. De escándalo, pero solo un dato anecdótico que disfraza, aunque sea por dos líneas, el bombardeo que se le viene a los de Verde Valle.

Las ilusiones semestrales de Guadalajara, aunque protocolariamente parezcan diferentes, se han reducido a algunos chispazos esporádicos de buen futbol, pero ojo, ante los peores de la tabla. Porque veíamos, a gran sector de la afición, emocionarse con una racha de seis partidos sin perder en el torneo. La Cadeneta parecía estar de regreso, pero nadie les recordó que se impusieron a unos terroríficos Pumas, Tijuana, o a una Franja de intermitentes actuaciones. Resalta el triunfo contra Monterrey, pero no le quiero ni recordar cuántas ocasiones salvó Miguel Jiménez a bocajarro, y que, tras esa interesante seguidilla, también encaminaron cinco derrotas, tres en liga. Así es muy difícil sobresalir.

Acá hemos hecho énfasis varias veces que la historia es solo eso, y debe haber renovaciones que les permitan competir. El mercado no es nada bondadoso con ellos y para tener a los mejores mexicanos deben invertir por cada jugador al menos el triple o que su cantera sea perfecta, aunque por más talento que se desarrolle, nunca o difícilmente habrá una generación completa de por lo menos 11 jugadores importantes.

Amaury Vergara necesita entender de una vez, que en su carácter de empresario, no puede imponer técnicos, y más que se la ha pasado en la farándula. porque Peláez, aunque me la quieran vender de otra manera, dudo que haya querido tener a un Marcelo Michel Leaño o haber dejado ir a Víctor Manuel Vucetich, de números monstruosos. Ello no le exime para nada de la responsabilidad y de esos pantalones que debería mostrar para asumirlo.

¿Una limpia? Tendrían que empezar con el presidente que tal parece haber aprendido poco de que no se debe involucrar en decisiones deportivas, porque para ello, están los especialistas. Cualquier negocio fracasado normalmente obedece a que el dueño no delega responsabilidades. Divide y vencerás dice el dicho y por no hacerlo el futuro de Chivas parece condenado al naufragio interminable.

POR JOSÉ EDUARDO IGA

TITULAR DE ARREBATO DEPORTIVO EN EL HERALDO RADIO TORREÓN

@JOSE_IGA

PAL