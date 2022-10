La mexicana Fernanda Contreras se despide del GDL Open Akron

Fernanda Contreras quedó eliminada esta noche en la primera ronda del GDL Open Akron, tras caer 6-2 y 6-1 ante la australiana Ajla Tomljanovic. La derrota de la mexicana marcó el final de la primera jornada en Guadalajara, en el inicio del primer WTA 1000 en Latinoamérica. La tenista potosina saltó a la cancha en el último turno del día, sin embargo, a pesar del apoyo del público mexicano, sucumbió ante la número 35 del mundo. Recientemente, Tomljanovic alcanzó cuartos de final en el US Open, donde eliminó a la estadounidense Serena Williams.

No obstante, la representación latina sí consiguió un triunfo en la ronda inaugural, a través de la colombiana María Camila Osorio (6-4 y 7-6 vs. Ekaterina Alexandrova). Osorio y Contreras inician mañana su participación en dobles, contra la pareja de Kaia Kanepi y Linda Fruhvirtova.

El GDL Open Akron reúne a las mejores jugadoras

Las campeonas de Grand Slam Victoria Azarenka (6-4 y 6-2 vs. Elina Avanesyan), Petra Kvitova (6-3 y 7-5 vs. Bernarda Pera) y Bianca Andreescu (6-2 y 6-4 vs. Jil Teichman) superaron su debut en el torneo. La ucraniana Marta Kostyuk derrotó 6-1 y 6-3 a la bielorrusa Aliaksandra Sasnovich.

La suiza Belinda Bencic, décima en la preclasificación, y la canadiense Leylah Fernández, finalista en el US Open 2021, protagonizaron el mejor partido de la jornada. A pesar de levantar múltiples match points en el segundo set, Leylah cayó 7-6, 6-7 y 6-3, en dos horas y 45 minutos.

En el segundo día de actividades en el Centro Panamericano de Tenis, en Zapopan, se presenta la cuarta sembrada, la griega Maria Sakkari (vs. Kostyuk). Asimismo, inician su camino la francesa Caroline García (6), la checa Barbara Krejcikova (9) y la brasileña Beatriz Haddad Maia (11).

