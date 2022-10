AMLO responde a Tatiana Clouthier tras decir que una “jauría” lo rodea por la sucesión

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó que funcionarios, las denominadas “corcholatas”, estén inmersos en la sucesión presidencial porque ya no hay “tapadismo” ni “dedazo”.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que es “muchísimo mejor que estén metidos a que haya una imposición”.

En la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó de las declaraciones que dio Tatiana Clouthier al renunciar a la Secretaría de Economía, en el sentido de que una “jauría” lo rodeaba, además de que estaban inmersos en la sucesión presidencial.

Vale recordar que el periodista Enrique Galván Ochoa, en su texto en La Jornada, reveló una de las causas por las que decidió alejarse de la SE. “Una jauría rodea al titular del Ejecutivo federal y no deja avanzar los proyectos, le llevan mentiras”, aseveró la también excoordinaroa de la campaña presidencial de López Obrador, según el reportero.

López Obrador explicó que ya se terminó el “tapadismo” y el “dedazo”, lo que ha creado desconcierto en su movimiento. “Terminar con eso desconcierta a quienes están muy cerca y vienen con nuestro movimiento, pero todavía dudan, no vaya a ser que se saque un as debajo la manga al presidente, que impulse a alguien, no, lo va a decidir el pueblo”.

“Si íbamos a terminar con el tapadismo, y con el dedazo pues se tenía que abrir, pero no es así, con todo respeto a Tatiana que la quiero muchísimo, además es una mujer extraordinaria, se caracteriza por ser una Mujer con criterio”, afirmó.

Dijo que tanto el canciller Marcelo Ebrard como el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, atienden sus respectivas áreas.

“Marcelo y Claudia (Sheinbaum) ya no están trabajando en sus asuntos, pues miren aquí estaban los dos, bueno, uno, mi hermano Adán, pero mi hermano Marcelo estuvo a las 6 de la mañana en la reunión de seguridad y están preparando lo que van a tratar mañana en Washington”, señaló.

