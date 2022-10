AMLO evitará que los migrantes sean utilizados con fines electorales

Al aclarar que no hay cambio en la política migratoria de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se trabajará para evitar que los migrantes sean usados con fines políticos electorales en Estados Unidos ya que en noviembre hay elecciones.

Aseveró que estarán pendientes para que no suceda una desgracia. En la conferencia de prensa matutina, se le cuestionó al presidente si se tenía un nuevo acuerdo migratorio con Estados Unidos, además de que en los últimos días se ha reunido con gobernadores del sureste para abordar el tema.

López Obrador señaló que “estamos trabajando en el tema migratorio de manera coordinada, los gobernadores y las dependencias del gobierno federal porque en estos días, en vísperas de las elecciones en Estados Unidos hay siempre por estos sucesos, como antecedente, la tentación de utilizar el tema migratorio con propósitos políticos electorales”.

En EU utilizan a los migrantes en el tema electora, dijo AMLO. Foto: Cuartoscuro

Afirmó ya se observa cómo el gobernador de Texas, Greg Abbott, que quiere reelegirse están enviando a migrantes a Nueva York o los manda cerca a casa de donde viven los políticos demócratas, últimamente los llevan algo que resulta indignante, ofensivo, para que trabajen limpiando en la Florida por los daños ocasionados por el pasado huracán”.

AMLO trabaja para que “no ocurra una desgracia”

El primer mandatario dijo que se trabaja para que no pasen esas situaciones y no ocurra una desgracia, “estamos cuidando de los migrantes, protegiendo los derechos humanos y procurar que no se promueva la afluencia migratoria en estos días porque conocemos todas estas prácticas, politiqueras”.

Aclaró que queremos que el tema migratorio y México esté en la agenda del debate en Estados Unidos, “entonces estamos cuidando eso y de ahí el trabajo que se está haciendo”.

Al preguntarte si se prevé un cambio en la política migratoria, el presidente este respondí que “no”.

SIGUE LEYENDO:

Horacio Duarte renuncia como el titular de la Agencia Nacional de Aduanas

AMLO: Nodal no nos cobrará por un concierto en el Zócalo, podría ser el 1 de diciembre que cumplimos 4 años

RMG