AMLO: Nodal no nos cobrará por un concierto en el Zócalo, podría ser el 1 de diciembre que cumplimos 4 años

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a dar un guiño para que Christian Nodal dé un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México. Eso sí, siempre y cuando Belinda, expareja del cantante y promotora de la Cuarta Transformación, esté de acuerdo.

Así lo dio a conocer el mandatario en la conferencia mañanera, y adelantó la posible fecha del evento multitudinario. Este sería el 1 de diciembre de este año, cuando se cumplen cuatro años de la toma de protesta del tabasqueño.

“Le tomamos la palabra a Nodal para ver si lo invitamos. Ya dijo que no va a cobrar para el Zócalo. Podría ser el primero de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día”, expresó.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo federal advirtió que primero sería consultada la expareja sentimental del artista originario de Caborca, Sonora. Vale recordar que la intérprete de “Luz sin gravedad” es una fiel seguidora de la Cuarta Transformación y hasta ha sido parte de conciertos, como el primer AMLO Fest, con el que se celebró la victoria del presidente en las urnas.

“Nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó muy respetuosamente con nosotros, ella siempre se ha portado muy bien con nosotros. Yo la invito, pero, si no puede asistir, que no dé su opinión; si está de acuerdo, aceptamos la propuesta de Nodal”, anotó desde Palacio Nacional.

Esta no es la primera vez que López Obrador le abre la puerta a una presentación del autor de “De los besos que te di” (Foto: Presidencia)

Esta no es la primera vez que López Obrador le abre la puerta a una presentación del autor de “De los besos que te di” en el corazón de la CDMX. Hace unas semanas, tras celebrar que el Grupo Firme congregó a 280 mil personas en el Zócalo capitalino, dijo que otros artistas podrían presentarse de forma gratuita como Nodal y Belinda.

"No sé qué otro artista famoso, creo Christian Nodal dijo que quería también participar y no cobrar, sería buenísimo, aunque me enteré que era compañero de Belinda, y Belinda se ha portado muy bien con nosotros y no queremos hacerle un desaire a Belinda, a lo mejor los invitamos a los dos", comentó.

A su vez, reveló que ese domingo del concierto por la noche se asomó por uno de los balcones de Palacio Nacional para ver la presentación del grupo de música regional. “Una buena iniciativa de la jefa de Gobierno (Claudia Sheinbaum)".

“Vi el concierto, me asomé por la ventana, cuánta gente, cuántos jóvenes, 250, 280 mil, y en santa paz, eso sí, algunos desmayados porque llegaron algunos desde la mañana y no se movieron para no perder lugar, pero eran ríos de gentes, me da mucho gusto eso, mucho gusto", aseguró en aquella conferencia de prensa.

AMLO dijo que consultarán a Belinda, expareja del cantante y promotora de la Cuarta Transformación, para que dé su visto bueno del concierto (Foto: Especial)

Sigue leyendo:

AMLO: 5 "corcholatas" pelearán por la candidatura de Morena

AMLO: el aumento de la informalidad fue "una bendición", "impidió un estallido social en México"

AMLO: “Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo”