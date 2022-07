"Se está extralimitando": AMLO pide no votar por el gobernador de Texas por su posición antiinmigrante

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a darle la espalda electoralmente al gobernador Greg Abbott, quien busca reelegirse en el cargo en las elecciones de noviembre próximo, por encabezar campañas antiinmigrantes para beneficiarse electoralmente.

En su mañanera de este viernes en Palacio Nacional, expuso que el gobernador estadounidense “se está extralimitando” en sus funciones, al dar el pasado jueves la autorización a fuerzas del orden estatales que detengan y regresen a migrantes indocumentados a los cruces fronterizos para ser procesados por las autoridades migratorias.

“En efecto, él se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que tiene que ver con el gobierno federal en Estados Unidos; sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido o los de otro.

“Con nosotros no van a contar porque, aun cuando somos respetuosos de la soberanía de los países, pues no vemos bien que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, lo considero inmoral, politiquero”, dijo.

EU es un país constituido por migrantes de todo el mundo: AMLO

AMLO llamó a los connacionales que puedan votar en ese país a darle la espalda a Abbott. FOTO: Especial

El mandatario mexicano resaltó que Estados Unidos es un país formado por migrantes, de todo el mundo y de todas las religiones, y a ellos, dijo, “no creo que les agrade esta política antiinmigrante”.

Exaltó que es “es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo” que se use a los migrantes, sobre todo mexicanos y centroamericanos, para hacer campaña. Por ello, llamó a los connacionales que puedan votar en ese país a darle la espalda a Abbott y a todo político que mantenga esa misma postura.

Destacó que en todo Estados Unidos viven más de 38 millones de personas de origen mexicano, y una gran parte viven en Texas.

“Y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más: si hay un candidato, un partido que maltrata a migrantes y maltrata a mexicanos vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y por esos candidatos, que no olviden lo que se dice en la canción de Rubén Blades: el que no quiere a su patria no quiere a su madre.

AMLO critica a políticos "que piensan en muros y en la fuerza"

Criticó a políticos en Estados Unidos de origen mexicano, cubano, asiático, entre otros, que apoyan "a partidos o a políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar”.

“¿Qué, no está en la Biblia que hay que proteger al forastero, que no hay que maltratarlo? Y muchos son evangélicos o católicos ¿y por qué no cumplen con las escrituras? ¿Y por qué esa hipocresía, ese doble discurso? Y más para sacar votos, es muy vulgar hacer eso.

“Y no tiene fundamento legal; además, porque no les corresponde. Es como si aquí el gobernador… ¿De dónde?, porque me van a decir: ‘Cambia de ejemplo’”, expuso.

SIGUE LEYENDO:

Gobernador de Texas ordena a la Guardia Nacional detener a migrantes en la frontera con México

EU “jamás” ha presionado a México para tomar partido en guerra Rusia-Ucrania, y no lo aceptaríamos: AMLO

Traficantes de personas aprovechan las políticas migratorias de EU y México, asegura especialista