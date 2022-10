Alerta en Iztapalapa: una persona amenaza con desatar tiroteo en la Secundaria 163

Padres y madres de familia de alumnos de la Escuela Secundaria Francisco Javier Mina No.163, ubicada en la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa se mostraron sumamente preocupados debido a que el martes por la noche, un usuario publicó en el grupo de la escuela una amenaza de desatar una balacera al interior de ésta, lo cual despertó la incertidumbre de la comunidad estudiantil, así como de los familiares.

Este miércoles alrededor de las 07:00 horas, los padres y madres de familia acudieron a dejar a sus hijos a la escuela, muchos de ellos desconocían la situación y llevaron sus mochilas como de costumbre, sin embargo, se les había pedido que únicamente llevaran una libreta y un lápiz, a fin de evitar que pudiera esconder algún arma de fuego. No obstante, algunos padres de familia no quisieron dejar a sus hijos.

Fue una integrante del grupo quien se percató del extraño mensaje y lo compartió en una publicación, junto con las capturas de pantalla de lo que escribió, en ellas se lee a una persona identificada como Leo Torres, con una foto de perfil de un avatar, quien escribió en el grupo escolar: "Se van a morir todos voy aser na balasera en la escuela" (sic). Aunque el mensaje pudo pasar desapercibido debido a la cantidad de miembros, una persona lo notó y se encargó de dar aviso a la comunidad estudiantil.

En las imágenes compartidas por la usuaria, se pueden ver fotografías de un celular roto, de la pareja del sujeto y un arma de fuego con algunas balas, dichas imágenes las compartió en su perfil, algunas de hace aproximadamente un año, mientras que la del arma, tiene la fecha del 26 de abril, aunque se desconoce el año exacto.

La persona que publicó la amenaza publicaba imágenes de armas de fuego. | FOTO: Facebook

En tanto, la escuela implementó la revisión de las mochilas para darles mayor seguridad a los presentes y así, asegurarse de que no ingresara cualquier tipo de arma que pudiera comprometer la seguridad de las y los estudiantes, así como del cuerpo docente y las personas que trabajan en el plantel. Sin embargo, algunos padres dudaron en dejar a sus hijos, ya que señalaron que las actividades se desarrollarán de forma normal.

Miembros del grupo alertaron a los demás sobre el mensaje en redes sociales. | FOTO: Facebook

Por su parte, la escuela señaló que no pueden dar más información sobre el estado de la investigación en torno al sujeto que publicó la amenaza, sin embargo, el director del plantel, José Luis Trejo refirió que sí habrá clases y que se garantizará la seguridad de los jóvenes con el protocolo establecido, en el que se revisarán los útiles escolares en presencia de los padres de familia, además de la vigilancia constante.

En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llevan a cabo una movilización policiaca al exterior del plantel, en tanto, se realizan revisiones al interior para asegurarse de que no haya algún tipo de arma que pudiera dañar a alguien, luego de que la amenaza se publicara el martes por la noche.

No obstante, alrededor de las 08:12 horas, los padres y madres de familia inconformes de que las clases siguieran su curso, decidieron que sus hijos no asistirán a clases al menos por este miércoles, hasta que no se realice una revisión exhaustiva dentro del plantel, ya que aseguraron que la persona que realizó la amenaza no especificó cuando realizaría la balacera.

Los padres y madres de familia decidieron realizar un bloqueo sobre el Eje 5 Sur. | FOTO: Especial

Asimismo, en punto de las 08:15 horas iniciaron un bloqueo sobre el Eje 5 Sur, se tomaron de las manos y detuvieron la circulación, por lo que el tránsito se vio severamente afectado y los automovilistas se molestaron. A pesar de que las autoridades se encuentran vigilando vía aérea y terrestre, decidieron manifestarse, ya que señalaron que sus hijos se encuentran en exámenes, por lo que se ven obligados a asistir después de una amenaza de ese tipo.

