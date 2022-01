EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 7 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició este viernes su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, en donde mantuvo su tradicional encuentro con la prensa. Como cada viernes, el mandatario habló sobre temas relacionados con la seguridad nacional, se refirió al pulso de la salud, lo que sucede con la pandemia y en particular sobre la variante Ómicron.

El presidente se refirió en su conferencia al avión presidencial y el costo de su mantenimiento: "Los costos de mantenimiento del avión presidencial son mucho menso que si yo utilizara ese avión": Solo del servicio de internet eran 7 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, destacó el mandatario.

"Aún teniéndolo parado ahorramos y sí amos a buscar la forma de que vuele, ya sea vendiéndolo, intercambiándolo por los helicópteros o entregándolo a la empresa de la Secretaría de la Defensa que a a hacerse cargo de estos complejos de Aeropuertos y Tren Maya."

AMLO apoya a Cuitláhuac García

El presidente fue cuestionado acerca de los ataques que de parte de Ricardo Monreal ha recibido constantemente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García:

"Le tengo absoluta confianza a Cuitláhuac García, lo considero un hombre con principios, una gente honesta. Llevaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como él, porque desgraciadamente Veracruz fue mal gobernado, mucha corrupción, mucha vinculación con la delincuencia organizada y de cuello blanco, mucha corrupción, un desastre, y ahora es distinto. No veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, lo demás son asuntos de posturas," enfatizó López Obrador.

"Mis paisanos están muy despiertos, ya no se dejan chorear. Entonces no va a suceder nada, el pueblo veracruzano apoya a Cuitláhuac, la mayoría, y nosotros también. Me consta que es un hombre con principios e ideales," señaló el presidente.

No hay aún incrementos en hospitalizaciones: AMLO

Cuestionado respecto a la situación de la pandemia en México, el presidente destacó que: "Sí hay contagios pero no tenemos incrementos todavía en hospitalizaciones que nos pueda rebasar, el otro dato que es muy bueno es que no aumenta el número de fallecidos, no es igual que lo de antes", indicó López Obrador.

El mandatario también aseguró que no hay un incremento en el número de fallecidos: "Ocupación de camas, de terapia intensiva 12%, en el caso de fallecimientos lo mismo, no hay un incremento. Hay dos medicamentos en proceso de aprobación por Cofepris, que resultan efectivos, tomados, y que ya están por autorizarse, y se van a comenzar a aplicar en hospitales públicos para que estén al acceso de todos los enfermos", indicó.

Investigación sobre Santiago Nieto

López Obrador fue cuestionado acerca de la investigación que se ha emprendido la Fiscalía General de la República (FGR) contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto y su esposa y consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey.

"Es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía, así como yo le tengo confianza al Fiscal, le tengo confianza a Santiago Nieto, y son seguramente procesos que tienen que desahogarse, si hay una denuncia tienen que hacerse las diligencias, pero eso no significa que el señalado sea culpable y en este caso no creo que Santiago esté involucrado en actos de corrupción ni en un acto de abuso de autoridad. A lo mejor la Fiscalía tiene que hacer estos procedimientos," declaró.

Andrés Manuel López Obrador indicó que hasta el momento desconoce que exista cualquier confrontación: "Somos distintos todos los seres humanos, la condición humana es muy plural y diversa, en los gobiernos siempre hay diferencias. Podría recomendar que nos serenemos todos, sobre todo los que nos empeñamos en transformar el país, porque sobre todo los conservadores no quisieran que avanzáramos. Pero los que estamos comprometidos con una causa de transformación, si somos sinceros deberíamos unirnos o cuando menos no darle motivos a los conservadores para que se afecte nuestra causa. No hay que hacerles el trabajo a los empresarios," indicó el presidente.

"Lo principal es el pueblo, el pueblo está por encima de nosotros, el pueblo manda en la democracia. La política, cuando hay democracia, no se hace arriba, en las cúpulas, eso ya no tiene ninguna relevancia. Ahora lo importante es la opinión de la gente. Están enojados todos porque estamos llevando a cabo una transformación, no quieren que las cosas cambien," aseguró.

