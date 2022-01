AMLO presentará Plan de Austeridad al INE para realización de la Revocación de Mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que presentará formalmente un Plan de Austeridad al Instituto Nacional Electoral para que ahorre y tenga recursos en la organización de la consulta de Revocación de Mandato en abril de este año.

En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal consideró que si hay austeridad en la uso de recursos públicos se liberan recursos.

Dijo que le dará "el remedio y el trapito" al INE para que no pueda argumentar falta de recursos en la consulta de Revocación de Mandato.

"La austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, se liberan muchos fondos para el desarrollo y no significa dejar sin recursos los programas que son necesarios, es cortar el copete de privilegios, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces vamos a presentar formalmente esta propuesta (...) queremos que se instalan las casillas en todos los pueblos para que participen", explicó.