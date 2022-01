Cuitláhuac García no está actuando de manera ilegal, lo respaldo: AMLO

En el proceso en contra del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), José Manuel del Río Virgen, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, no está actuando de manera ilegal, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia de prensa, el mandatario federal reiteró que le tiene "absoluta confianza" a Cuitláhuac García porque es un hombre con principios y una gente honesta.

"Levaba mucho tiempo Veracruz sin tener un gobernador como Cuitláhuac García(...) no veo que Cuitláhuac esté actuando de manera ilegal o injusta, le tengo confianza, lo demás son asuntos de posturas de legisladores", explicó.

Tema se debe resolver en las instancias legales: AMLO

López Obrador dijo que el tema debe resolverse en las instancias legales y que ya no se puede engañar o "chorear" al pueblo de Veracruz.

"No pasa nada, los veracruzanos están muy despiertos, ya no se dejan chorear (...) no va a suceder nada, el pueblo apoya a Cuitláhuac el pueblo veracruzano, la mayoría para no hablar en lo absoluto la mayoría lo apoya y nosotros también, yo respaldo al gobernador", aseveró.

Sigue la conferencia EN VIVO:

SIGUE LEYENDO:

Se autoriza el uso de emergencia de Molnupiravir para tratamiento de COVID-19; Paxlovid de Pfizer también se aprobará: AMLO

No creo que Santiago Nieto esté involucrado en actos de corrupción o abuso de autoridad: López Obrador