Con ilusión, niños llevan peticiones a los Reyes Magos al Palacio Postal

La ilusión en la cara de los niños estuvo acompañada no sólo por la idea de un juguete, también por el deseo de pedirles a los Reyes Magos que termine la pandemia.

En el Palacio Postal, que se convirtió en el Palacio de los Deseos, además de su Spiderman y Mario Car, José Samuel Cruz escribió en su carta que, tras dos años, se acabe el COVID-19.

"Luego de lo horrible de 2020, se arregle este año, o tal vez no, pero podría mejorar al estar en semáforo verde. Ya estuvimos dos años en pandemia, no se si este sea el definitivo”, comentó.

A sus 11 años, Alexa Garnica indicó que sólo pidió a Melchor, Gaspar y Baltasar para este 6 de enero, unos zapatos y una sudadera, porque reconoció que se portó mal en 2021, al ser grosera con sus papás y su hermano.

Deseó que ya las cosas vuelvan a la normalidad, porque aunque ya no está siempre encerrada en casa, quiere volver a hacer lo que hacía antes del coronavirus.

“He dejado de ir a la escuela presencial, la Navidad del año pasado no fue con mi familia y tengo que estar con cubrebocas todo el tiempo, aunque eso no me molesta”, expresó.