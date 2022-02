¿Qué pasará con el transporte de carga por el sistema Mi Macro Periférico en Guadalajara?

Prohibir la circulación de vehículos de carga pesada en el Periférico de Guadalajara es inviable y afectaría a la industria y el comercio, sin embargo se realizarán operativos para mantenerlos alejados de los carriles centrales para evitar que provoquen accidentes o generen daños en la infraestructura del recién inaugurado sistema de Mi Macro Periférico.

Diego Monraz Villaseñor, titular de la Secretaría de Transporte en Jalisco señaló que previo a que se diera el inicio de operaciones de este sistema de transporte masivo, ya habían generado daños en estaciones debido a accidentes de tránsito en donde se vieron involucrados vehículos de carga pesada y este lunes, a tan solo un día de que inició a operar, también se reportó la volcadura de un trailer.

“Es inviable prohibir la entrada del transporte de carga al Periférico, detendríamos y paralizaríamos la fuerza industrial de este Estado, sin embargo, lo que sí se está haciendo de manera reforzada con operativos de la Policía Vial es orillando al carril de la extrema derecha a todo transporte de carga pesada desde tres toneladas hacia tortón y trailers, es un operativo de 24 horas al día”.

Aunque estos accidentes retrasaron los sistemas de recalibración en al menos un par de estaciones en donde el sistema de apertura automático de puertas reportó fallas debido de estos hechos, en general, los elementos de la dependencia que realizan los operativos en esta vialidad, obligan a los transportistas para que circulen a baja velocidad en los carriles de extrema derecha y no en los centrales que es donde se encuentra la operación de Mi Macro Periférico.

“En algunas estaciones las puertas automatizadas permanecieron abiertas, esto se debe a la re calibración, reinstalación, y digo re, porque ya se habían instalado la mayoría de ellas, de los brazos que fueron dañados por unos trailers que entraron en días pasados al carril confinado de manera indebida y los trozaron, bueno, ya están siendo instalados, energizados y estaremos calibrándolos en el transcurso de la jornada de hoy y de la noche para mañana terminar”.

El funcionario insistió que el Periférico sigue siendo una arteria de conexión de la industria y no solo de los comercios que se encuentran no solo al pie de la zona sino de toda el área metropolitana, lo cual hace inviable prohibir la entrada del transporte de carga a este punto porque se detendría la fuerza industrial del estado.

Este sistema no busca afectar a otros sectores

Al respecto, el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez señaló que este sistema de transporte masivo no es aprueba de accidentes, pero que por eso hay un carril confinado para evitar que se generen accidentes en donde esté involucrado el transporte público, sin embargo también lamentó que haya conductores de estos vehículos de carga pesada que ingresan a estos carriles confinados.

“Creemos que todo el modelo va a ayudar a bajar ese riesgo (de accidentes); hay conductores que todavía no entienden que hay un carril confinado, que se meten al carril confinado, estamos apretando los operativos para sancionar a quienes hagan eso porque ponen en riesgo la seguridad de todos”.

Además, hay algunas zonas en el circuito en donde todavía no están libres los carriles como deberían porque hay algunos comercios como llanteras u otros giros que invaden la vía sin autorización municipal, lo cual impide cumplir con el compromiso de que al menos habrá tres carriles para los vehículos que ahí circulen.

Todavía se mantiene la revisión y el trabajo por parte de los ayuntamientos para revisar los casos de invasiones en Periférico a fin de que se amplíen los carriles y se agilice el tránsito en algunos tramos al ampliar los carriles.

“Todavía en algunos ayuntamientos, están trabajando los municipios en eso, hay invasiones en camellones y servidumbres de lo que era el Periférico carretera urbana y que ahora es ya una avenida, están trabajando los Ayuntamientos para regularizar cualquier instalación de llanteras, ladrilleras o comercio irregular y es un trabajo que requerirá de algunas semanas”.

Aplican primera multa a chofer de Mi Macro Periférico

Un conductor que atendió una llamada en su celular, fue quien recibió la primera infracción a los operadores. Algunos de los operadores provienen de la ahora extinta ruta de transporte 380 y que fueron capacitados para la conducción de las unidades de Mi Macro Periférico en donde también se sumaron mujeres.

También se registró el primer accidente en donde un conductor intentó ganarle el paso a una unidad y terminó en coalición sin que se reportaran lesionados de gravedad.

Confusión, dudas y larga espera reportan usuarios

Con el inicio de operaciones de Mi Macro Periférico, las filas para abordar las unidades complementarias fueron extensas, especialmente en las horas pico entre las seis de la mañana y hasta las nueve; además de las seis de la tarde y hasta las ocho de la noche de este domingo, y algunos debieron esperar entre 20 y hasta 50 minutos para poder abordar alguna de las tres rutas y en las estaciones, se recibieron cien personas en promedio por minuto lo que generó estos tiempos de espera en las estaciones y que las unidades circularan con saturación lo que obligó a esperar la siguiente hasta poder ingresar.

Además, los usuarios señalan que no están visibles los nombres de las estaciones y hay quienes no pueden utilizarlas si tienen alguna discapacidad motriz debido a que no tienen elevadores y en el interior no se colocaron tampoco bancas, lo cual ha generado también sorpresa para algunas personas quienes debido a que este domingo y lunes se brindó el servicio de forma gratuita, se vieron abarrotadas las estaciones y debieron esperar más de los tres o cuatro minutos, que se supone, habitualmente será la frecuencia de paso.

Jalisco pide a peregrinos de San Juan de los Lagos seguir festividad de Candelaria de forma virtual

En rueda de prensa, este lunes señalaron que deben revisarse los detalles de la operación en los próximos días y el próximo viernes se informará sobre la necesidad de unidades y frecuencia, según se dé la operación normal ya sin la gratuidad en el pasaje.

Durante el primer día y medio de operaciones, se reportaron 180 mil usuarios, es decir, se superó en un 50 por ciento la afluencia que tenía la ruta 380 que circulaba por el Periférico aunque esto, señalan, se debió a la gratuidad que se brindó el domingo y este lunes.

Actualmente circulan 173 unidades, de las cuales 47 son articuladas y se utilizan en las troncales y el resto, es decir, 129 son duales o complementarias y el próximo fin de semana se iniciará con la alimentación sur en Tlajomulco y el fin de semana del 12 y 13 de febrero con la alimentadora norte de Zapopan y Tonalá.

