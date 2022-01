Máximo murió arrollado hace 2 años en Veracruz; el conductor sigue impune

Efraín Morales García exige justicia para su hijo Máximo Morales, de 18 años, motociclista que murió arrollado por un vehículo particular, el 31 de enero de 2020, en el estado de Veracruz.

Pedro Elizalde Gómez conducía un vehículo Ford-Fiesta e impactó al joven cuando circulaba sobre el tramo La Cumbre, localidad Carrizal, en el municipio de Emiliano Zapata, cerca de Xalapa.

Sin embargo, la familia de Máximo continúa exigiendo a las autoridades que el conductor se haga responsable por el homicidio culposo que cometió.

“No es justo que el señor esté libre y mi hijo haya muerto y él esté gozando de su libertad. No se quiere hacer responsable de lo que hizo, de los daños. Yo exijo justicia por mi hijo”, expresó el señor Efraín con la voz entrecortada y lágrimas en el rostro.

En conferencia de prensa, realizada en la capital del estado, el padre de familia indicó que no ha recibido una respuesta favorable por parte de las autoridades de procuración e impartición de justicia en la entidad.

“Las autoridades no me quieren hacer caso, ni el juez, ya van dos años. Exijo que nos apoyen y que le den solución a esto. Mi hijo venía en su moto subiendo de Plan del Río hacia La Cumbre, cuando el señor los embistió”, agregó.

La familia de Máximo exige justicia a las autoridades

Máximo circulaba en su motocicleta, en compañía de Leonel Báez, pero solo él murió a causa del accidente. Mientras tanto, el automovilista pretendía darse a la fuga.

“Los policías municipales de Emiliano Zapata no lo querían detener, yo fui el autor que lo detuvo, porque los policías decían que no había ningún motivo. Yo solo estoy aquí para exigir la justicia para mi hijo, que no quede impune esto, porque el señor Pedro Elizalde, siendo un profesor, ¿Qué ejemplo está dando a la ciudadanía?”, cuestionó Efraín Morales.

El conductor fue remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE). Estuvo detenido sólo durante 48 horas y posteriormente fue liberado.

Cabe recordar que la familia ha protestado y bloqueado la carretera libre Xalapa-Veracruz, en el tramo La Cumbre, donde ocurrió el accidente, para exigir justicia en este caso.

