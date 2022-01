Niño asesinado en Tampico sufrió perforación de intestinos por los golpes de su madre y padrastro

El niño de dos años de Tampico, Tamaulipas, fue asesinado a golpes, le perforaron los intestinos, su padre biológico llamado Pepe, pide a las autoridades justicia y todo el peso de la ley para su expareja Casandra y el padrastro identificado como Jesús Tadeo; ambos están vinculados a proceso e internados en el Penal de Altamira.

La autopsia realizada por el Servicio Médico Forense confirmó que el infante murió por un choque séptico, deshidratación, perforación intestinal y peritonitis, además de que tenía una costilla fracturada.

"Pido justicia no es justo que su madre haya sido capaz de encubrir al padrastro, ella quiso presentar testigos falsos de que el niño era inquieto y que se había caído de un árbol, el cual alguien dijo lo contrario y presentó una foto donde mi hijo un mes antes tenía el ojo morado, mi hijo sufría de maltrato, su hermanita me lo dijo alguna vez, le pegaba mucho, su padrastro le gritaba", declaró Pepe.

Con profundo dolor, relató que la última vez que vio a su hijo fueron a la Laguna del Carpintero, dos meses después lo volvió a ver pero en la morgue, donde el cuerpo estuvo más de 20 días por las investigaciones que se realizaban, además de que el cuerpo no fue reclamado en los primeros días después de la muerte registrada la noche del 25 de diciembre.

"Pido justicia porque nada me va regresar a mi hijo pero ellos no pueden estar afuera... yo solo pido que me sigan ayudando para que esto siga sucediendo, no es justo que si uno no maltrata a sus hijos otras personas lo hagan y que su madre lo haya permitido, por ese motivo mi hijo está muerto. A mi hijo lo presentaron muerto el 25 de diciembre", relató.