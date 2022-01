"Eres un ángel tan puro, este maldito mundo no te merecía": Casandra se despide de su hijo asesinado en Tampico

"Eres un ángel tan puro que este maldito mundo no te merecía pequeñito por eso regresaste al cielo donde pertenecías", escribió en su perfil de Facebook Casandra "N" unos días después de que su hijo fuera declarado muerto en las instalaciones de la Cruz Roja de Tampico.

Por ese caso, hoy se encuentra vinculada a proceso por su presunta responsabilidad por el delito de homicidio doloso y lesiones calificadas; su pareja sentimental Tadeo también está preso.

El pequeño de dos años de edad fue declarado muerto a las 10 de la noche del 25 de diciembre, en Navidad, luego de que le fueran causadas lesiones por varios golpes recibidos ese mismo día.

En la red social quedaron registrados los mensajes de amor que ella publicó para su hijo, a quien le llamaba "coco" y le expresaba que se sentía tan triste, incluso le dedicó una canción "mi coco te extraño tanto papito hermosso no se cuan fuerte pueda llegar hacer pero aun no lo puedo creer que ya no vas estar conmigo te amo demasiado y te amare por siempre papito hermoso te mando un beso hasta lo mas alto del cielo", escribió Casandra.