Ley prohíbe a Salomón Jara realizar precampaña en Oaxaca: Mario Delgado

En Oaxaca, el precandidato único de Morena, Salomón Jara Cruz, no puede realizar campaña debido a que la ley se lo prohíbe reveló el dirigente nacional de Morena Mario Delgado quien argumentó que serán respetuosos de las normas toda vez que el INE los mantiene “vigilados”.

Durante una gira que realizó al Istmo de Tehuantepec, el morenista aclaró que en teoría estarían en el derecho de realizar dicho ejercicio “democrático”.

“En algunos estados no se permite hacer precampaña si tienes un precandidato único, nosotros hicimos una consulta a nivel nacional y al INE si podríamos hacer precampaña teniendo candidatos únicos, en algunos estados como Durango, Hidalgo, Tamaulipas y Aguascalientes la respuesta fue favorable”, argumentó.

Aquí, en Oaxaca, la ley lo prohíbe, aunque en teoría sí podría, agregó sin embargo señaló que son respetuosos de la ley “sabemos que el INE la trae contra nosotros, estamos siendo muy cautelosos”.

Lo anterior ante la improcedencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la impugnación presentada por el instituto político y Salomón Jara, para iniciar con el proceso de precampaña.

El funcionario aseguro que se mantendrán respetuosos de la ley

FOTO: Archivo

El senador cuenta con más de 370 expedientes en los órganos electorales por presuntos actos anticipados de campaña.

“¿Alguien vio a Salomón aquí?”. El Senador puede hacer su vida, pero eso sí siempre va estar con la gente; no tenemos un solo espectacular, no tenemos un solo volante no hemos utilizado los espacios en radio o televisión porque sabemos que el INE está detrás de nosotros”, respondió.

Refrendó su apoyo a Jara Cruz al apoyar su designación como coordinador de los trabajos para defender a la Cuarta Transformación en el estado de Oaxaca “sabemos que vamos a tener una participación muy importante el próximo 10 de abril y eso nos va abrir la puerta para que el próximo mes de junio Oaxaca se termine de pintar de Morena”, dijo.

