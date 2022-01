AMDA pide a la CDMX no sumarse a la regulación de autos "chocolate"

El presidente Ejecutivo por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, a no sumarse a lo solicitud de los beneficios del decreto que promueve la regularización de vehículos usados.

“Hago propicia la ocasión para pedir a la jefa de Gobierno que la Ciudad de México no se sume al reclamo de gobernadores que en punto de aparente beneficio social le están requiriendo al presidente Andrés Manuel López Obrador ser incluidos en los beneficios del decreto que promueve la regularización de vehículos usados.

También solicitó que la jefa de Gobierno encabece los esfuerzos, y dado que en la Ciudad de México contribuye con el 16 por ciento de las ventas de vehículos nuevos a nivel nacional, se cumpla un pendiente: la reconstrucción del registro público vehicular.

Por su parte, la mandataria capitalina informó que lo van a revisar, pero considera que no es un problema fundamental en la entidad.

“Habría que revisarlo, pero hay que decir que en la Ciudad de México no es un problema tan importante, como es el caso de los estados del norte, quienes están en frontera con Estados Unidos. No lo hemos revisado en particular este caso, pero hay que decir que en realidad no es un problema fundamental, como en otros estados de la República”, dijo.