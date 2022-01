EN VIVO: La Mañanera de AMLO hoy viernes 21 de enero

El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su conferencia de prensa Mañanera desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, en donde este viernes sostuvo su encuentro con la prensa para abordar los temas prioritarios de la agenda nacional. Hoy se abordó como tema prioritario la seguridad nacional.

Inicia regularización de 2.2 millones de autos "chocolate"

Los 2 mil 500 pesos que se cobrará por este trámite serán destinados a mejorar las calles de las ciudades del país. FOTO: Especial

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez anunció la regularización de 2.2 millones de automóviles irregulares de procedencia extranjera, "autos chocolates", que circulan en 10 entidades del país. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, la funcionaria federal informó que cada trámite de regularización tendrá un costo de 2 mil 500 pesos.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Nayarit y Michoacán son los estados en los que se podrá regularizar y registrar los "autos chocolate".

López Obrador informó que los 2 mil 500 pesos que se cobrará por este trámite serán destinados a mejorar las calles de las ciudades del país: "La cooperación de los 2 mil quinientos pesos queda en los estados y los municipios para que esos recursos se utilicen en mejorar las calles en las ciudades. Eso es importante que la ciudadanía lo sepa, que es una cooperación y que queda para el beneficio del municipio o del estado", informó el presidente.

México concreta adquisición de la refinería Deer Park: AMLO

Deer Park tiene una capacidad de producción de 320 mil barriles diarios. FOTO: Especial

La refinería de Deer Park en Texas se hizo en sociedad Petróleos Mexicanos (Pemex) con Shell desde 1992; Pemex era dueño del 49.9% y Shell desde el inicio tenía el 50.1%, destacó el mandatario:

"Es una refinería que tiene una buena capacidad de producción; 320 mil barriles diarios. Se obtienen de gasolina 131 mil barriles diarios al día de hoy, se adquirió aun buen precio, alrededor de 660 millones de dólares, y con esto se avanza en el propósito que podamos procesar todo el petróleo crudo que se produce en México y convertirlo en gasolinas para dejar de importar gasolinas y diésel. Tener autosuficiencia energética, ese es el propósito", explicó López Obrador.

La refinería de Dos Bocas tendrá la capacidad de producir 320 mil barriles diarios, comparó el presidente. En un video el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anunció la adquisición de la compra del 50% de las acciones de Shell: "A partir de este momento el Estado mexicano es dueño de la refinería Deer Park", indicó. Anunció también el proceso de rehabilitación en la que se encuentran seis refinerías del país.

No va a haber despidos ni disminución de salarios: AMLO

Dos Bocas, Tabasco, que tendrá una capacidad de producción similar a la de Deer Park, indicó el presidente. FOTO: Especial

El presidente envió un mensaje a los 900 los trabajadores que laboran en Deer Park, mediante un video les agradeció su confianza: "Por el hecho de no haber protestado, porque ahora la refinería pasa a formar parte de los bienes de nuestra nación, de México. Agradecerles porque no obstaculizaron esta compra venta y decirles que nos comprometemos a seguir trabajando con ustedes", detalló en una grabación; "no va a haber despidos, disminución de salarios ni tampoco se le quitarán sus prestaciones", enfatizó López Obrador.

"No debemos tener pérdidas, solo utilidades; somos representantes del pueblo de México, el dinero del presupuesto es dinero del pueblo, nosotros solo somos administradores y estamos obligados a ser buenos administradores", destacó. "De seis refinerías que heredamos en mal estado, las estamos rehabilitando. Estamos construyendo una refinería nueva en Dos Bocas, Tabasco, que tendrá una capacidad de producción similar a la de Deer Park," serán 340 mil barriles diarios en comparación con los 320 mil de la refinería texana, informó López Obrador en el video.

Ahora se cubrirá el consumo interno de gasolina en el país: AMLO

El consumo interno del país asciende a entre 1 millón 800 mil y dos de millones barriles diarios. FOTO: Especial

El mandatario informó que ahora se va poder cubrir la totalidad del consumo interno de gasolina en el país: "Vamos a poder cubrir el consumo interno, entre 1 millón 800 mil y dos millones de barriles diarios, y eso es lo que necesitamos para abastecer nuestro consumo interno", indicó AMLO.

Toda la gasolina que se produzca se va a comercializar en el país, destacó el presidente, quien además aclaró que por ahora no tiene pensado visitar la refinería de Deer Park. "Pemex a a manejar la refinería, se mantendrá el mismo equipo, está procesando ahorita el 85% de ese total de 320 mil barriles diarios. Las refinerías que nos dejaron estaban en muy mal estado, llevamos tres años invirtiendo en las seis refinerías, 60 mil millones de pesos anuales, a razón de 10 mil millones por refinería," informó López Obrador.

"De 110 contratos que se entregaron, solo 2 están en exploración y producción, el resto está en lo especulativo o en lo productivo. Los que recibieron las concesiones, ya vendieron las otras empresas que tampoco están invirtiendo, pura especulación. Entregaron 120 millones de hectáreas en el periodo neoliberal, el territorio nacional tiene 200 millones de hectáreas, entregaron el 60% del territorio nacional", indicó el mandatario, "ahora están devolviendo concesiones porque tienen que pagar impuestos".

