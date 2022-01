Álvaro Obregón tenía más de 300 aviadores antes de esta administración; asegura Lía Limón

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón informó que su administración detectó a 320 “trabajadores aviadores” de nómina 8, que son aquellos a quienes se les otorgan contratos anuales.

En conferencia de prensa de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX), Limón García explicó que tras una evaluación de desempeño a 251 personas no se les fue renovado su contrato y 69 “por decisión propia se fueron entre septiembre y octubre del 2021”.

Dejó en claro que “no hemos despedido a nadie”, y justificó que cada uno de los trabajadores que no fueron recontratados tiene justificado el motivo.

Denunció que la administración que la antecedió despidió por motivos políticos a varias personas, y “no es qué hora este espiando pero en la entrega recepción me dejaron video de cada uno de los despidos”.

“No es una decisión partidista, es una decisión basada el desempeño. No se le está renovando su espacio laboral por qué no cumplen con el horario, no asisten a laborar o no son aptos para la función. No quiero aviadores a costillas de los impuestos de la ciudadanía”, explicó.