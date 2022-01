Funcionarios del Gobierno de Morelos niegan estar pactados con delincuencia organizada

El gobierno de Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo siempre ha actuado de frente y tajantemente para asegurar a personas que tengan órdenes de aprehensión, y desde que esta orden existe, el Ejecutivo estatal no pacta con delincuentes.

Así lo manifestaron en rueda de prensa, el Almirante Ret. José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública, y el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda, tras aclarar las recientes publicaciones que difundió un medio nacional.



Señalaron que se han emprendido acciones legales para que se esclarezcan los hechos y se informe a la ciudadanía de manera veraz acerca de quiénes son los verdaderos criminales y quiénes son los corruptos.



En ese contexto, Ortiz Guarneros expresó “lo que es imperativo, es que todos aquellos casos en los que se pretenda involucrar al Gobernador o cualquiera de sus funcionarios, sean atraídos, sin excepción por la Fiscalía General de la República, porque hay un problema de conflicto de interés permanente de los dos fiscales, el general del Estado, y de la Fiscalía Anticorrupción”.



Y añadió “ellos son los que tienen un interés directo en que no avance ninguna investigación contra el gobierno anterior y contra ellos mismos y sus aliados, y dificultar el trabajo del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, porque es el único que se ha negado a pactar con el crimen organizado”.



Asimismo, los funcionarios enfatizaron que la entidad está siendo asediada por pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia intensa y duradera, en contra del Gobierno del Estado.



Durante la conferencia de prensa, el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) aclaró que el video que se difundió, con los hechos ocurridos en el año 2019, se contaba con presencia de elementos de fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, es decir, federales, estatales y municipales incluyendo policías ministeriales dependientes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

CES asegura que detención de alias el "Ray" fue gracias al operativo de la Secretaría de Seguridad Pública

Destacaron que no fue un incidente de tránsito el que derivó en la detención de alias el “Ray”, sino que fue la información brindada por la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y un operativo de la Secretaría de Seguridad Pública federal lo que posibilitó su aprehensión. El incidente de tránsito no fue un accidente, parte de la ejecución de la orden de aprehensión en su contra, cuando se toma el video, alias el “Ray” aún no tenía orden de aprehensión vigente.



Cuando las autoridades de Morelos tuvieron conocimiento de las imágenes, y se observó el parecido de la persona con el objetivo prioritario, se hizo del conocimiento de la FGE y también al Gobierno federal, en la Mesa de Seguridad. En su momento, la FGE afirmó categóricamente que esa persona del video no era alias el “Ray”, y que, por ende, recomendaba descartar esa línea de investigación.



El Gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo no pacta ni pactará con la delincuencia organizada, por lo que, reafirma la disposición de seguir generando los esfuerzos para hacer frente a la delincuencia, además de dar continuidad a las acciones de seguridad y prevención, fortaleciendo el trabajo institucional para mantener la paz y tranquilidad social en Morelos.

