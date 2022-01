93 años de cárcel para feminicida de Diana Velázquez Florencio; asesinada en 2017 en Chimalhuacán

Tras una lucha de más de 4 años de la señora Lidia Florencio, este viernes las autoridades del Estado de México hallaron culpable a Jesús Alejandro Montes por del delito de feminicidio en contra de Diana Velázquez Florencio de 24 años ocurrido en julio de 2017, en el municipio de Chimalhuacán.

La sentencia para el feminicida fue de 93 años y tres meses de prisión, pues se encontró responsable por haber violado y asfixiado a la joven vendedora de dulces. El cuerpo de la joven fue hallado el 2 de julio de 2017 al lado de un montón de basura en la calle Francisco I. Madero de dicho municipio mexiquense, donde actualmente hay todo un memorial dedicado a ella con un mural con su rostro y el nombre de otras víctimas más.

Además de la prisión vitalicia, el sentenciado también enfrenta multas que ascienden a un millón 260 mil pesos por reparación del daño material y a 241 mil pesos por reparación del daño moral.

A través de Facebook la página Justicia para Diana se ha publicado un recuento de los años que las víctimas indirectas pasaron para tener acceso a la verdad y la justicia en el caso, se resumen 4 años y 196 días, reuniones con organismos internacionales, un foro en el Senado de la República, una mano y un tobillo rotos, reuniones con organismos internacionales, presión mediática, un equipo de dos abogadas, la exhumación del cuerpo, cuatro ministerios públicos, tres reuniones fallidas con el fiscal general y un plantón frente a la Secretaría de Gobernación.

Justicia para Diana

El caso de Diana estuvo plagado de irregularidades, pues el registro de su ingreso a SEMEFO fue como el de un masculino, situación que dificultó que su familia pudiera localizarlo, además, no fueron las autoridades del Estado de México quienes hicieron el levantamiento una vez notificado el hallazgo, se trató de una funeraria particular la que lo llevó a cabo bajo el argumento de no tener personal suficiente para el trabajo.

Diana que era asidua lectora de los libros de Agatha Christie y amante de escuchar la música de Shakira y Miguel Bosé a todo volumen, vendía dulces para sobrevivir y era de personalidad introvertida, salió la madrugada del 2 de julio de casa a realizar una llamada y jamás regresó.

Según las investigaciones el sentenciado y otro sujeto raptaron y violaron a Diana en un mototaxi, ella estaba embarazada, por siendo estos elementos agravantes para la pena máxima.

Es de mencionar que Jesús Alejandro fue denunciado por su propia esposa, quien con temor a ser una víctima más le denunció cuando lo escuchó confesar el crimen mientras se encontraba en estado de ebriedad, fue detenido el 6 de agosto de 2020. A pesar de la condena, aún queda un responsable más de la muerte de Diana que aún se encuentra en libertad.