Marcelo Ebrard instruye a promover reforma migratoria en Estado Unidos

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, instruyó al embajador y a los 50 cónsules a promover la reforma migratoria en Estados Unidos en el 2022.

En la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules realizada en la Ciudad de México, el canciller señaló que Estados Unidos por su condición demográfica y para crecer económicamente requiere 600 mil personas de mano de obra al año que podrían ser migrantes que ingresen de forma ordenada a través de un programa o una ley.

En la reunión regional de América del Norte, Marcelo Ebrard pidió al embajador Esteban Moctezuma Barragán y a los 50 cónsules actuar de manera proactiva en el tema migratorio.

“La realidad demográfica actual los obliga, no es en razón de que queramos enchiladas, etcétera o que México lo vaya a imponer en la agenda, no creo que por esa vía pueda suceder, pero si por la vía de la transición demográfica, es una decisión que les corresponde a ellos, pero lo más sensato sería organizar las cosas de una forma distinta, porque hoy en día el mensaje es no puedes migrar a Estados Unidos o es muy difícil, y entonces ahí viene todo el proceso que estamos viviendo, muy complejo, desgastante y delicado en términos de derechos de las personas”, explicó.

Marcelo Ebrard reconoció que el programa o ley migratoria no se logrará en el corto plazo, pero se tiene que comenzar a incidir en la discusión.

“En materia de migración tratar de convencerlos de que tiene que modificar su sistema, sólo que políticamente no creo que sea viable en el corto plazo, pero probablemente lo pueden hacer a mediano plazo (...) eso podría hacerse de una manera regular, predecible, considerarlo en las normas, pero como ya dije: no creo que se puede hacer en el corto plazo, para hay que tenerlo como una causa en la que México puede incidir, incluir y pues a lo mejor lograr un buen resultado”, afirmó.

