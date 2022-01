Marcelo Ebrard llama a actuar con mentalidad de emergencia en desarrollo tecnológico

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, llamó a los embajadores y cónsules mexicanos a actuar con una mentalidad de emergencia en materia de desarrollo tecnológico.

En la sesión del Consejo Técnico del Conocimiento y la Innovación (COTECI) celebrada en el marco de las 33 Reunión de Embajadores y Cónsules (REC) 2022, el canciller mexicano señaló que este Consejo debe ser el órgano de inteligencia del Estado mexicano en política de ciencia y tecnología.

Les pidió vincularse con las universidades y centros de desarrollo tecnológico de los países en los que se encuentran acreditados.

“Llevémonos la impronta y la resolución de actuar con una mentalidad de emergencia en materia de desarrollo tecnológico. Preguntémonos: ya en la embajada a mi cargo o en el consulado a mi cargo, ¿tengo toda la información sobre actividades tecnológicas relevantes que pudiesen ser relevantes para México? ¿Sí o no? Si no la tengo, ¿por qué no la conseguimos?", explicó.

Marcelo Ebrard recomendó a los embajadores y cónsules acercarse al COTECI para impulsar el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación.

"¿Qué instituciones son nuestros interlocutores? Si estamos en una emergencia, ¿qué queremos lograr en el año 2022? ¿Qué fondos de cooperación no estamos usando? ¿A quién le pregunto qué es importante? Pues al Consejo, para eso es. ¿Quién nos apoya para darle seguimiento a los proyectos? El Consejo, para eso es, aquí está", detalló el canciller.

Sigue leyendo:

Reunión de embajadores y cónsules 2022

SRE asegura que su prioridad es la pandemia de COVID-19

Reducción de la violencia, prioridad de AMLO, asegura Marcelo Ebrard