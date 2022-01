Arturo Zaldivar pide respetar a la SCJN y sus resoluciones

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló en su primera conferencia de prensa de 2022, que es importante que las personas respeten la autoridad y resolutivas del órgano, aunque a veces no les favorezcan.

"Todos tenemos que aportar por una legalidad y constitucionalidad, si lo que no resolvemos no les parece, critiquen pero no descalifiquen a las personas, simplemente resolvieron el asunto de una formas que no les gustaba", dijo.

Información en desarrollo...

dhfm

