Nuevo León evalúa la posibilidad de pedir certificado de vacunación de Covid-19 para ingresar a comercios

Ante los anuncios de que otras entidades federativas solicitarán certificados de vacunación para ingresar a comercios y establecimientos, la autoridad de Nuevo León adelantó que se encuentran evaluando esta opción.

En rueda de prensa de salud, el gobernador Samuel García mencionó que como en el estado, se tiene un porcentaje de vacunación de alrededor del 90 por ciento, no considera necesario tener esta obligación, ya que sería una medida de presión para las personas que se niegan a recibir el inmunizador.

"Gracias a dios, la gente de Nuevo León es muy responsable, aquí al contrario, pedimos vacunas. Tenemos el 90 por ciento de la población vacunada con una dosis, la segunda con un 81 por ciento, ya hay gente con tercera dosis y vamos a vacunar a maestros, estamos viajando a Estados Unidos, hay amparos.

"Creemos que Nuevo León no requiere un comprobante, sin embargo, como siempre lo he dicho, me pongo a las órdenes del comité de salud, y si ellos lo ponen sobre la mesa, con mucho gusto se debate", mencionó el mandatario.

Por su parte, la Secretaria de Salud en la entidad, Alma Rosa Marroquín reveló que sí ha sido una sugerencia por parte del comité de expertos en salud. Aunque en un inicio se descartó por completo, ya que la entidad no tenía la cobertura completa de vacunación por falta del insumo médico, por lo que consideraron que no era el momento para hacer esa exigencia.

Sin embargo, a su decir, esto generaría un “relajamiento” por parte de la población que podría llegar a pensar que sería una protección total contra la enfermedad, cuando no lo es, al menos en este momento de la pandemia y con la variante Ómicron circulando en el estado.

“Hoy que sí tenemos la vacuna ya para todas las edades, todos los adultos y jóvenes de 15 a 17 años, resulta que tenemos una variante altamente transmisible y la vacuna nos ayuda a protegernos del riesgo y complicación. Sin embargo, la situación que hemos ponderado es el posible relajamiento que tendríamos al decir “estoy vacunado, no tengo riesgos, entonces me quito el cubrebocas y me relajo totalmente y no mantengo este distanciamiento”, argumentó.