Confirman contagios Covid-19 en servidores públicos de Nayarit

En las últimas horas, a través de sus sitios en redes sociales, regidores, alcaldes, gente de la política y otros servidores públicos dieron a conocer sus resultados positivos a Covid-19.

Fueron los regidores Marina Rentería (Morena), Jaime Cervantes Valdés (PT) quienes en Tepic anunciaron estar enfermos, con síntomas leves pero dispuestos a seguir trabajando a través de sus oficinas móviles.

"Informarles que salí POSITIVO en la prueba COVID-19. Estaré aislada y con medicamento, gracias a la vacuna sólo necesitamos medicamento y no un tanque de oxígeno. Vacunarse salva vidas, estaré pendiente de los asuntos de mi demarcación a través de mi oficina móvil 311***", escribió la regidora que hasta hace unos días estuvo en arranques de obras y entrega de dulces a infantes.

Por su parte, el petista Jaime Cervantes confirmó el contagio y anunció que continuará su labor vía remota, y días antes, también estuvo en celebraciones de al temporada.

"Amigas, amigos. Comentarles e informarles que salí POSITIVO en la prueba COVID-19. Así que no me verán en unos días, estando al pendiente vía remota. Hasta el momento he tenido síntomas leves. Estoy aislado, medicado y, relativamente, creo yo, bien. Cuidense mucho", publicó.