Francisco Domínguez asegura continuidad de ayuda por lluvias en Querétaro

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, aseguró que habrá continuidad en la ayuda que se brindará a las personas afectadas por las lluvias, ya que el mandatario electo, Mauricio Kuri, garantizó proseguir con la solidaridad ante las pérdidas en las viviendas, el campo y los comercios.

Durante un recorrido por las zonas afectadas de Tequisquiapan, acompañado del próximo secretario de Desarrollo Social estatal, Domínguez Servién sostuvo que se brindará toda la ayuda necesaria, gracias a que hay finanzas sanas y no se escatimará la ayuda de este gobierno, ni del siguiente.

Hasta el momento se reportan afectaciones en 35 ladrilleras, 106 viviendas, dos escuelas, un parque recreativo, un espacio cultural, 9 hoteles, 38 negocios de distintos giros y 117 parcelas de temporal sembradas con maíz, además del 10 por ciento de las viviendas de La Rueda en San Juan del Río y podrían sumarse más daños porque el padrón de damnificados sigue abierto.

Agregó que las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesoq), de Desarrollo Agropecuario (Sedea) y Desarrollo Sustentable (Sedesu) brindarán toda la ayuda para la recuperación de las viviendas y los enseres domésticos, para apoyar a los campesinos y a los comerciantes, sobre todo en los casos de las ladrilleras, de las que dependen hasta 15 personas cada una, de manera que “les vamos a apoyar para que no pierdan ni un día. Es donde tiene que entrar solidario el gobierno”.

Domínguez Servién aseguró que esta misma solidaridad la continuará el gobierno entrante de Mauricio Kuri, con quien está en diálogo constante, por lo que no habrá problemas en el apoyo ni la bolsa económica que llegará “a lo que sea, aquí tenemos ya el levantamiento y si sube, que se sigan apuntando y la bolsa que sea, si son 5 millones, si son 8 millones, si son 10 millones, se van a solventar, hay dinero para esto”.

A su vez, Protección Civil del municipio de Tequisquiapan informó que hoy ya no se tienen inundaciones en el centro histórico del municipio pero aún no se abren las vialidades, hasta que se les brinde mantenimiento para reparar los daños y as obstrucciones.

Además, todavía existen encharcamientos en algunas colonias y parcelas, por lo que se exhorta a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales.