En tres días culmina transición; UNA-CDMX asegura que ha sido una pérdida de tiempo

Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNA CDMX) apuntaron que el proceso de transición “ha sido atropellado y opaco”, por lo que a tres días de concluir la transición, el próximo 23 de septiembre, concluyeron que todo “ha sido una pérdida de tiempo”.

AsimIsmo, dijeron que los alcaldes salientes de Morena “no nos dejan en ceros pero si nos dejan con deudas, que es peor”, no obstante, expusieron que esto no será pretexto para no trabajar, pues harán todo lo necesario para cumplir demandas de los vecinos.

Añadieron que realizarán las auditorias correspondientes, y de ser necesario revocarán contratos que se hayan dado en las últimas semanas.

La vocera de la UNA CdMx y alcaldesa electa en Álvaro Obregón, Lía Limón, detalló que la administración saliente le dejará solo 41.5 millones de pesos de los 2 mil 995 millones de pesos que tuvieron para el 2021, es decir, 1.4 por ciento de lso recursos anuales.

“Vamos a gobernar el último trimestre del año necesitaríamos el 25 por ciento del presupuesto y no el 1.4 por ciento”, apuntó.

Añadió que si bien tendrá policías para la demarcación pues los contratos vencen hasta diciembre; “el contrato de patrullas y telecomunicaciones vence en octubre, entonces hay policías pero no con que atender las demandas ciudadanas, para esto necesitamos 24 millones de pesos”.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde electo en Miguel Hidalgo, dijo que encontraron un déficit de 83 millones de pesos por el pago de luz, además de que “sabiendo esto vemos que la alcaldía sigue asignando contratos y que en estos últimos días también se están otorgando permisos, concesiones, y trámites”.

Puntualizó que al asumir el cargo auditará todo esto y “vamos a revocar todo aquello que no cumpla con la ley, porque sí es un periodo en donde con mucha irresponsabilidad, algunos funcionarios abusan de que ya se van y entonces a nosotros nos dejan la responsabilidad”.

“Yo les quiero pedir a los contratistas la solidaridad con los vecinos de Miguel Hidalgo, para que podamos llegar a un buen arreglo que no implique un cargo al erario y que podamos ajustar el presupuesto.

En tanto, Sandra Cuevas, alcaldesa electa en Cuauhtémoc, dijo que no ha recibido información clara y contundente, “que son los números y tampoco hay nada actualizado, lo que me emntregan es de junio”.

Aclaró que no tiene conocimiento de cuánto prespuesto se les dejará, y advirtió que ha realizado más de 500 requerimientos o cuestionamientos a cada una de las direcciones generales para saber el status actual de la demarcación.

“Para mi lo importanteno es que me reciban bien y de una forma cordial, para mi lo importante que le vayan cumpliendo a las vecinas y vecinos”, aclaró.

Mientras que, Luis Gerardo Quijano, alcalde electo en Magdalena Contreras, puntualizó que “se no esta metiendo el pie, se nos oculta la información relevante”, y es que lo que hemos recibido “es la que podemos encontrar en los portales de internet pero no la verdaderamente sustantiva y de fondo para un panorama real de la alcaldí”.

En específico, dijo, que un tema importante son los trabajadores de base, “quien al día de hoy no se les paga una prestación que se llama nota buena, y el déficit de eso equivale a 4 millones de pesos”.

“Lo que se esta haciendo es aventarnos esta deuda a la actual administración cuando ellos tuvieron la oportunidad tres veces de pagar esta deuda, es decir, desde junio. Vamos a levantar las denuncias ante la Contraloría por la omisión de los funcionarios públicos responsables del área de capital humano”, declaró.

Asimismo, Alfa Gónzalez, alcaldesa electa en Tlalpan, calificó la transición de “tomada de pelo, hay opacidad, no hay informción, quieren dar las cosas a cuenta gotas y todavía se molestan porque lo denunciamos”.

Giovanni Gutiérrez, alcalde electo de Coyoacán, dijo que “un mes es insuficiente como vas a poder hacer un análisis de un lugar cuando tienes poquito tiempo de diagnóstico. Nosotros vamos a seguir caminanco en la transición y ver que necesitamos hacer para ajustar el presupuesto para las necesidades básicas”.

Al evento también acudió la alcaldesa electa en Azcapotzalco, Margarita Saldaña quien mencionó que se debe dejar atrás el resultado electoral y coadyuvar por el bien de los capitalinos.

Piden vacunas para mayores de 12 años

En otro tema, la exfuncionario de gobernación, Lía Limón exhortó a las autoridades capitalinas a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a niños y niñas mayores de 12 años, y es que recordó que hace poco la Cofepris autorizó la vacuna Pfizer para este sector de la población.

Apuntó que es necesario garantizar el acceso a la salud para los menores y es que dijo si se vacunan se podrá reforzar la seguridad en el retorno a clases.

Finalmente, urgió a que se de la primera dosis de la vacuna a los jóvenes de 18 a 29 años, que son residentes de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Azcapotzalco e Iztapalapa.