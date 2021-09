No se perseguirá a ningún expresidente, promete AMLO

Ningún ex mandatario de será perseguido por cuestiones políticas, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No es mi fuerte la venganza y ningún ex presidente de México va a ser perseguido por cuestiones políticas, no necesitamos de eso. Antes para ganar legitimidad, dos ejemplos Salinas como hubo fraude electoral para ganar legitimidad metió a la cárcel al dirigente del sindicato petrolero y tomó otras decisiones y éste sí tiene pantalones y aplausos", dijo.

En la mañanera, el mandatario explicó en sexenios anteriores necesitaban de acciones de este tipo para conseguir legitimidad ante la ciudadanía que no les dio su apoyo.

Agregó que los gobiernos anteriores alardeaban diciendo ‘vamos a detener al Chapo’, pero al mismo tiempo tenían acuerdos con los grupos del crimen organizado), “como está demostrado, para también (tener) aplausos, no, eso es demagogia, politiquería. Nosotros vamos a pensar hacia adelante en la transformación de México”.

En ese sentido, criticó a sus opositores, como el caso del empresario Claudio X. González, quien a decir de presidente ya no impulsará la revocación de mandato, programada para el próximo año.

“Ahora dice no, porque se va a polarizar México si participamos en la revocación del mandato, entonces cómo es que no están de acuerdo conmigo, cómo es que me quieren quitar, cuál es el medio que van a utilizar, van a seguir con la guerra sucia, por qué no participan en la revocación del mandato”.

Por: Francisco Nieto y Paris Salazar