AMLO recuerda a Juan Gabriel en la Mañanera; ¿Qué canción del Divo de Juárez pidió?

Continúa la tradición de la Mañanera Musical. Durante su encuentro con la prensa en Ciudad Juárez, el presidente López Obrador recordó a Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Y es que, aunque nació en Parácuaro, Michoacán, el compositor se crió en Ciudad Juárez.

AMLO hablaba sobre los medios de comunicación y recordó una frase del Divo de Juárez. Por eso, pidió la canción titulada Déjame vivir, en donde hay una parte en la que dice "No, no, no, yo no me resignaré". Como ya se ha hecho costumbre, AMLO tomó el tiempo para poner la canción completa y dijo que, en caso de ser necesario, él pagaría por los derechos.

En la pantalla se proyectó el video y se escuchó la canción que canta Juan Gabriel a dueto con Rocío Durcal. Al término de la melodía, López Obrador se mostró contento y aplaudió al compositor, que el 28 de agosto cumplirá 5 años de su fallecimiento.

AMLO dio por terminada la conferencia y mientras salía de la sala en donde se realizó el encuentro fue abordado por un ciudadano que le pidió ayuda para solucionar un problema. López Obrador le pidió los datos relacionados y aseguró que tratará el tema con su equipo de trabajo.

Así terminó su gira de fin de semana y ahora regresará a la Ciudad de México para tomar la llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris.