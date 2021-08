Baja California regresa a semáforo amarillo por aumento de contagios de Covid-19

A partir del primer minuto del lunes 9 de agosto, Baja California, regresará al color "amarillo" en el semáforo epidemiológico, con restricciones de aforos en actividades, lo anterior con el fin de inhibir cadenas de transmisión del Covid-19.



El secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico, anunció parte de las medidas que se han tomado en esta entidad para proteger a la población, particularmente, quienes no están vacunados.



"La realidad es que no estamos estabilizando la curva, por eso el cambio y la recomendación que hicimos como Secretaría de Salud al ejecutivo estatal, viendo y analizando los indicadores. Estamos tomando un paso de seguridad, hay que cuidarnos más, vamos a poner fin al hecho de estar ganando casos", expresó.



El funcionario estatal, anunció las restricciones que a partir de mañana lunes deberán implementar en las actividades, en razón del cambio del semáforo sanitario.



A una capacidad del 75% están gimnasios, centros deportivos, spa y centros de masajes; cines teatros, museos y eventos culturales; centros comerciales, hoteles (con áreas comunes y salones ejecutivos); restaurantes y cafeterías; peluquerías, estéticas y barberías; parques, plazas y espacios públicos abiertos; mercados y supermercados y el transporte público.



De igual forma, al 50% los deportes profesionales (únicamente con "carta inconveniente"); centros religiosos; eventos masivos y centros recreativos (carta de "no inconveniente") y centros nocturnos; en tanto los eventos como reuniones familiares y fiestas, se pide hasta 20 personas con distanciamiento social.