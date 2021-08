Yucatán regreso a clases presenciales: escuelas y horarios para el nuevo ciclo escolar

En Yucatán las clases darán inicio este 30 de agosto sin ningún tipo de restricción u obligatoriedad, así lo informó el gobierno encabezado por el mandatario Mauricio Vila.

Cada uno de los padres o tutores decidirán si envían a sus hijos de forma presencial a las aulas o si deciden continuar con el esquema a distancia, lo anterior viene desglosado en el documento del Protocolo Estatal para un regreso seguro a clases.

El gobernador llevó a cabo el anuncio acompañado del titular de la Secretaría de Educación (Segey), Liborio Vidal Aguilar, el ciclo escolar 2021-2022 se llevará a cabo sin contratiempos de forma híbrida, esto quiere decir que los alumnos y padres de familia podrán seguir sus clases en la forma que mejor les convenga y sin obligación de presentarse formalmente en las aulas, al menos no por ahora, debido a que la pandemia por Covid-19 se mantiene activa no solo en México sino en el Mundo.

En el caso de las escuelas particulares, las que no puedan iniciar el próximo 30 de agosto el ciclo escolar de manera presencial, tendrán que hacerlo bajo la modalidad a distancia, hasta que estén listas para el regreso presencial a las aulas. La Segey pidió a las escuelas particulares tomar las medidas necesarias para estar listas a la brevedad posible para implementar el modelo presencial.

El protocolo de regreso seguro a clases, contempla un diseño de medidas que garanticen la salud de los estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo y desde luego, padres y tutores, poniendo especial énfasis en los menores de edad que son quienes actualmente no están contemplados en la campaña de vacunación del Gobierno Federal y Estatal.

El regreso a clases es voluntario: en el presencial los alumnos acuden a clases y los días que no asisten harán tareas y podrán complementar su educación en línea o por televisión, mientras que en la no presencial los estudiantes no acuden a la escuela, los docentes monitorean el proceso de aprendizaje en dos opciones, la primera mediante orientación guiada a tutores donde se trabaja directamente con los padres de familia en tiempos y horas específicos y la segunda de educación a distancia donde el aprendizaje será en línea o por televisión.

Horarios y actividades

Los horarios para las escuelas públicas serán fijos y de la siguiente manera: educación inicial sería de 6:30 a.m. a horarios normales de acuerdo a modalidad; Inicial y preescolar indígena y general de 8 a.m. (con posibilidad de ingreso escalonado y usando todos los accesos disponibles) a 11 a.m.; Primaria general e indígena matutino, 4to, 5to y 6to de 7:15 a.m. a 11:15 a.m. y 1ero, 2do y 3ero de 7:35 a.m. a 11:35 a.m.; Primaria general e indígena vespertino 4to, 5to y 6to de 1:15 p.m. a 5:15 p.m. y 1ero, 2do y 3ero de 1:35 p.m. a 5:35 p.m.

Mientras que los Centros de Atención Múltiple (CAM), será de 8 a.m., con duración de 2 horas y media para inicial y preescolar y de 3 horas para talleres, primaria y secundaria. En secundaria matutino será de 7 a.m. a 12 p.m. y secundaria vespertina de 1:30 p.m. a 6:30 p.m.

Finalmente, el nivel medio superior matutino será de 7 a.m. a 1 p.m.; turno vespertino de 2 p.m. a 8 p.m. y el nocturno de 5 p.m. a 10 p.m. Cada nivel contará con recesos escalonados y comidas escalonadas bajo la supervisión del maestro.

Las escuelas privadas tendrán flexibilidad para elegir la modalidad que aplicarán siempre y la duración de sus jornadas, siempre y cuando se contemple los protocolos y notifiquen a la autoridad educativa estatal.

Entre las medidas que anteriormente se habían fijado para el regreso seguro a clases, destacaba el avance o retroceso del semáforo epidemiológico, sin embargo, desde la semana pasada la Secretaría de Salud (SS), anunció que las clases presenciales serían catalogadas como actividad esencial, lo cual hace que no tenga restricción a pesar del semáforo.

Cabe señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), actualmente solo 14 de los 194 países que suspendieron las clases presenciales por la pandemia no han regresado a clases y México es uno de ellos.

Vila Dosal también informó que más de 40 mil docentes de escuelas públicas y personal administrativo recibieron una capacitación para el refuerzo de los cuidados en materia de salud durante este regreso a clases y tras conocer la semana pasada los protocolos de regreso a clases emitidos por el Gobierno Federal, se estuvieron aterrizando con los maestros y los padres de familia para tener un regreso a clases seguro.

¿Cuáles son las medidas que tendrá la SEP para el regreso a clases?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer una clase de medidas que tomará en cuenta para el regreso a clases seguro, entre los que destacan nueve puntos, y destacó que es importante que los alumnos estén inscritos en su respectivo grado escolar para que no sean considerados un caso de deserción.

Integrar y activar los Comités Participativos de Salud Escolar (CPSE) en las escuelas de los tipos Básico, Medio Superior y Superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera

en las escuelas de los tipos Básico, Medio Superior y Superior, quienes deberán establecer comunicación con su centro de salud más cercano cuando se requiera Establecer filtros de salud: en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases

Lavar las manos con agua y jabón o uso de gel antibacterial

Usar el cubrebocas de manera correcta sobre nariz y boca

Mantener la sana distancia

Dar mayor uso a los espacios abiertos

Suspender cualquier tipo de ceremonias o reuniones que concentren a la comunidad escolar

Avisar inmediatamente a las autoridades competentes, en caso de que se detecte o se sospeche que alguna persona presente algún signo o síntoma respiratorio relacionado con el virus SARS-CoV2 (COVID-19)

Procurar entre las y los educandos y docentes apoyo socioemocional y promover, entre otros, el curso en línea de SEP-SALUD “Retorno Seguro” climss.imss.gob.mx

Hasta ahora los únicos dos estados que han manifestado que no regresarán a clases presenciales y se mantendrán en esquema a distancia, son Michoacán y Baja California, Hidalgo también se había manifestado en ese sentido hasta la semana pasada, sin embargo, el decrecimiento de casos y de hospitalizaciones en el estado, han permitido el cambio de estrategia.