“Cínicos, ¿no que no eran iguales?”, Diego Fernández de Cevallos responde a acusaciones de AMLO contra Anaya

El lunes 23 de agosto, el excandidato a la presidencia de la República Mexicana, Ricardo Anaya, informó que se exiliaría del país para no perder sus derechos políticos ya que acusa ser objeto de una persecución orquestada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a quien señaló de quererlo encarcelar “a la mala” por su supuesta relación con sobornos del entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, por lo que la noticia de su salida del país generó todo tipo de reacciones entre diversos personajes políticos y una de las que más repercusión tuvo fue la del abogado panista, Diego Fernández de Cevallos, quien calificó a AMLO como un cobarde y tramposo.

Fue en entrevista para Grupo Fórmula donde el “Jefe Diego” señaló que la Cuarta Transformación encabezada por López Obrador se está comportando como los gobiernos neoliberales que tanto critican: “Estos cínicos dicen que no son iguales (…), para cometer todas las fechorías al haber linchado, condenado a Ricardo Anaya. ¿Quiénes es este para acusar de esta manera y para condenar de esta forma con solo escuchar lo que han dicho hoy, ayer y en estos días?”, señaló.

Respecto a la decisión de Ricardo Anaya de salir del país, mencionó que él no haría lo mismo, pero aseguró que comprende su decisión pues mencionó que se enfrenta al “marrullero mayor”. “Yo jamás huiría y menos perseguido por esta camada de cobardes, por este presidente que, ante todo, nos debe quedar claro, acusa siendo que él es el marrullero mayor. Es un hombre cobarde y tramposo y por eso siempre lo he señalado como un rufián que viene de la estafa y la mentira”, fueron las palabras del ex senador y diputado.

AMLO responde

Ante los señalamientos de Ricardo Anaya, el presidente López Obrador aseguró durante su conferencia mañanera de este martes 24 de agosto que no durante su administración no ha habido ninguna persecución política y enfatizó que la venganza “no es su fuerte” por lo que invitó a Ricardo Anaya a enfrentar el proceso en su contra y defenderse con la verdad si dice ser inocente en lugar de “echarle la culpa”.

El mandatario también aclaró que la denuncia contra Ricardo Anaya fue impuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya y que no fue ordenada por él como lo señaló el político panista pues también aseveró que no le interesa limpiar el camino para las próximas elecciones presidenciales pues aseguró que, por el momento, es un tema que no lo tiene preocupado pues está enfocado en los asuntos del día a día.

Pleitos entre AMLO y Fernández de Cevallos

Esta no es la primera vez que Diego Fernández de Cevallos y Andrés Manuel López Obrador se han visto involucrados en una serie de polémicas declaraciones pues su rivalidad política se remonta a muchos años atrás y en las última semanas se han intensificado sus desencuentros pues el mandatario aseguró que en caso de hacer efectiva su revocación de mandato no apelaría ni buscaría asesoría legal y menos de personas como “El Jefe Diego” por lo que desencadenó una serie polémicos comentarios ante ambos.

El político de 80 años es uno de los principales críticos del gobierno de AMLO. Foto: Especial