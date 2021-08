FGR lo cita; Ricardo Anaya se 'exilia'

‘Intenta bloquear mi candidatura’, Anaya Cortés

Tras revelar que fue citado por la Fiscalía General de la República (FGR) a una audiencia esta semana, el ex candidato presidencial por el PAN, Ricardo Anaya Cortés advirtió que si entra al Reclusorio Norte, donde fue citado, no lo dejarán salir, por lo que se exiliará del país para “seguir luchando”.

Y es que el panista tiene una indagatoria en la FGR por presunto cohecho y lavado de dinero, resultado del caso de Emilio Lozoya y los sobornos de la trama Odebrecht.

La audiencia que tiene el político de Querétaro será el día jueves, iniciará vía Zoom pero al final tendría que presentarse en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

“Claro que soy inocente… sé perfectamente que si entro al reclusorio, como López Obrado amablemente me propone, pues no me van a dejar salir. Cómo voy a creer en un juicio justo cuando empiezan por alterar el expediente y cambiar la declaración de Lozoya para poder acusarme.

“El exilio es una decisión bien dolorosa… sé que en tiempos de autócratas como López Obrador el exilio es la única alternativa para poder seguir luchando, porque dejarte encarcelar por un autócrata, muchas veces significa perder la batalla”, indicó Anaya en un video.

El panista aseguró que el proceso se inició porque el Presidente lo ordenó para que el panista no pueda competir por la candidatura presidencial rumbo al 2024.

“Esa es la razón de fondo por la que me quiere encarcelar”, dijo.

“Dice López Obrador que él no tuvo nada que ver con el proceso que la fiscalía desató en mi contra. Comprobamos, una vez más, que además de ser un mentiroso, es un cobarde. Arroja la piedra y esconde la mano”, ahondó.

El ex candidato presidencial sostuvo que en menos de 24 horas de que señaló que la FGR lo investigaba, le llegó un citatorio para comparecer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

‘Debe dar la cara y ser juzgado’, AMLO

Que el ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, no sea “marrullero” y que vaya —aunque sea amparado— a declarar ante el juez, sugirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que dé la cara. El que nada debe, nada teme, pero que no me eche la culpa a mí, que no sea marrullero. Se les hace fácil ¿no? decir: ‘Me persiguen, me persiguen’.

“Nosotros no somos represores, no odiamos, no somos como ellos, somos distintos, tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral; pero es una maniobra politiquera el querer salir así adelante. Mejor que vaya y que declare, y que demuestre que no recibió dinero”, dijo.

En la “mañanera”, el mandatario insistió en que él no tiene que ver con la denuncia contra el ex candidato panista, y por casi 40 minutos dedicó la conferencia mañanera de ayer para explicar el origen del conflicto legal.

De acuerdo con el Presidente, hay una denuncia en contra de Anaya Cortés promovida por sus propios compañeros del Partido Acción Nacional, y también hay una acusación en su contra que realiza directamente el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

En el primer caso por su probable responsabilidad en el delito de lavado de dinero, y en el caso de Pemex, por los supuestos sobornos entregados por legisladores y

dirigentes de partidos políticos, con el propósito de aprobar la reforma energética.

López Obrador agregó que hace este recuento para que las nuevas generaciones conozcan la historia e interioricen que la política no es para "trepadores" ni para hacer dinero, por lo que le recomendó defenderse e ir ante la autoridad.

El Presidente recordó que el panista ascendió rápidamente en la política, porque tuvo un "buen manejo de medios", pero comenzó hacer a un lado a sus propios compañeros, incluso fue "cercano" al expresidente Enrique Peña Nieto, pero en campaña prometió meterlo a la cárcel y "sintieron que los estaba traicionando".

