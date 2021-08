Fernández de Cevallos se burla de AMLO por montar a caballo: “Tiene razón tartufo, no somos iguales”

La rivalidad política entre Diego Fernández de Ceballos y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador sigue dando de qué hablar y en esta ocasión el encargado de soltar el golpe fue el abogado panista, quien a través de sus redes sociales hizo una mordaz comparación entre él y el mandatario tabasqueño en la que se contrastaban sus figuras al montar a caballo.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde “El Jefe Diego” publicó una imagen en la que aparece el texto “Tiene razón tartufo, no somos iguales” y enseguida dos fotografías en las que aparecen ambos personajes políticos montando a caballo.

La intención del panista de 80 años al publicar la imagen de ambos montando a caballo era contrastar sus figuras. En el caso de AMLO, el mandatario aparece montando sin botas y con una indumentaria común, además, el tabasqueño usa gorra y es evidente que no sabe cómo tomar las riendas de un caballo, en contraste, Fernández de Cevallos escogió su mejor foto a caballo y en la imagen se le puede ver montando un hermoso ejemplar purasangre, además, luce botas y un elegante traje al estilo charro con todo y sombrero, además, muestra una buena postura al montar.

Es evidente que Fernández de Cevallos, más que criticar la forma de montar de AMLO, quiso exhibir la falta de liderazgo del mandatario pues hay que recordar que “El Jefe Diego” es uno de los principales detractores de la Cuarta Transformación y que sus críticas hacía el gobierno morenista han sido recurrentes en lo que va del sexenio.

Reacciones en redes

Tras el polémico tweet de Diego Fernández de Cevallos se generaron todo tipo de reacciones entre los usuarios de esta red social pues mientras algunos seguidores de “El Jefe Diego” aprovecharon para burlarse de AMLO, los simpatizantes de la cuarta transformación salieron en defensa del mandatario, incluso, algunos arremetieron contra el abogado panista y trataron de increparlo recordando diversos escándalos en los que se ha visto envuelto y señalaron que portar mejor ropa y un mejor caballo no lo hace mejor que López Obrador.

Hasta el momento, la publicación original de Diego Fernández de Cevallos acumula más de 5 mil retweets, y más de 24 mil me gusta, sin embargo, la imagen llegó a otras redes sociales donde también tuvo mucha repercusión.

Cabe mencionar que en los últimos días ambos personajes políticos se han visto envuelto en una serie de polémicas declaraciones pues el encargado de iniciar el pleito fue Andrés Manuel López Obrador pues hace unas semanas aseguró que en caso de que se hiciera efectiva su revocación de mandato asumiría la decisión del pueblo y que no buscaría asesoría legal para apelar y menos de personas como “El Jefe Diego”, por lo que en respuesta, el abogado panista escribió en Twitter “Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y decir estupideces, lo asesoro para que se largue y no le cobro”.

