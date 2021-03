Fernández de Cevallos pide que sea delito "cada que AMLO mienta"

En una columna publicada en el Diario Milenio, Diego Fernández de Cevallos consideró honesto, legal y conveniente el discurso del presidente. Además, dijo que argumentos como que primero sean los pobres, que nada ni nadie esté por encima de la ley, que se respete la división de poderes o que se gobierne para todos, son algo que parece muy sensato.

Pero, después aseguró que sus palabras "se quedan en el aire y sus acciones van por caminos torcidos". Por esa razón, dijo repudiar el proceder del presidente López Obrador, además de que lo despreció como gobernante y dijo que le resulta evidente su pequeñez humana (sic).

Luego de estos argumentos, Fernández de Cevallos pidió al presidente que envíe una iniciativa al Congreso para que tipifique como delito el que un gobernante mientra a los gobernados.

Fernández de Cevallos atacó a López Obrador en su columna de hoy

Recibió apoyo del PAN

En el texto dijo que hay tres valores morales en los que alega sustentar su proceder: no robar, no mentir y no traicionar. Reconoció que el robo y la traición a la patria ya están tipificados como delitos, pero la mentira sólo se castiga si se declara con falsedad ante una autoridad. Pero que debería cambiarse para que cualquier gobernante que mienta, en cualquier circunstancia, sea juzgado.

Esta petición fue apoyada por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, que aseguró que si el presidente no envía esta iniciativa, ellos lo harán. Si no se atreve, nosotros lo haremos. ¡Ya basta de tantos engaños y mentiras!, escribió en su cuenta de Twitter.

Acompañamos al jefe @DiegoFC en su demanda. Que el presidente envíe al Congreso una iniciativa de ley que tipifique como delito el que un gobernante le mienta a los ciudadanos. Si no se atreve, nosotros lo haremos. ¡Ya basta de tantos engaños y mentiras!https://t.co/04K45ytJaK — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 29, 2021

